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В Оренбургской области установили памятник Гавриилу Державину
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В Оренбургской области установили памятник Гавриилу Державину 

RT на русском 49 минут назад
Фото: ProOren
В Оренбургской области установили памятник поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину, сообщает RIA56.
Церемония открытия состоялась в селе Державино. Автор монумента — скульптор Александр Садовский.
«Сохранить историческую память — большое, значимое дело», — заявил депутат областного парламента Иван Дикман.
Село Державино основано в 1753 году отцом поэта.
Ранее сообщалось, что установка памятника приурочена к 275-летию Державина.
Также ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице Пак Кённи.
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