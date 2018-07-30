В Оренбургской области установили памятник Гавриилу Державину 

В Оренбургской области установили памятник поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину, сообщает RIA56.
Церемония открытия состоялась в селе Державино. Автор монумента — скульптор Александр Садовский.
«Сохранить историческую память — большое, значимое дело», — заявил депутат областного парламента Иван Дикман.
Село Державино основано в 1753 году отцом поэта.
Ранее сообщалось, что установка памятника приурочена к 275-летию Державина.
Также ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице Пак Кённи.