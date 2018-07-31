Ещё
В Оренбургской области установили народный памятник поэту Державину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбургской области установили народный памятник поэту Державину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ProOren
ОРЕНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. В селе Державино Бузулукского района Оренбургской области состоялась церемония открытия памятника русскому поэту Гавриилу Романовичу Державину, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
По его словам, памятник был установлен на народные средства, его открытие приурочено к 275-летию поэта и завершению всероссийского проекта «Державинские чтения».
"Открытие памятника великому русскому поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину — событие для всего Оренбуржья. По инициативе губернатора региона Юрия Берга при праздновании 270-летия Гавриила Романовича был заложен Державинский парк. В 2015 году начата научная реставрация уникального памятника истории и культуры храма Смоленской иконы Божией Матери. Именно этот храм был возведен в свое время усилиями самого Гавриила Романовича", — сказал вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов на церемонии открытия памятника.
В пресс-службе добавили, что на установку памятника высотой 2,8 метра было собрано около миллиона рублей.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой Пакистанские пилоты спасли российского альпиниста
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму98
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост245
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»19
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав155
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
«Армату» предложили упростить
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение