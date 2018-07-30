В Оренбургской области открыли памятник Гавриилу Державину

Памятник поэту открыли в селе Державино Бузулукского района в пятницу, 27 июля.

Автором монумента, возведенного в честь 275-летия Гавриила Державина, стал скульптор Александр Садовский. Двухметровую фигуру установили в парке в центре села.

Село Державино в 1753 году основал отец поэта. Позднее сам Гавриил Романович инициировал строительство здесь каменного храма, который в 1796 году освятили в честь Смоленской иконы Божией матери.

«Сохранить историческую память — большое, значимое дело. Жителям села, представителям сферы культуры при поддержке областной и местной власти удалось совместными усилиями благоустроить Державино и создать еще одно привлекательное туристическое направление на карте нашего края», — сказал депутат областного парламента Иван Дикман.