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В Оренбургской области открыли памятник Гавриилу Державину
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В Оренбургской области открыли памятник Гавриилу Державину 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Памятник поэту открыли в селе Державино Бузулукского района в пятницу, 27 июля.
Автором монумента, возведенного в честь 275-летия Гавриила Державина, стал скульптор Александр Садовский. Двухметровую фигуру установили в парке в центре села.
Село Державино в 1753 году основал отец поэта. Позднее сам Гавриил Романович инициировал строительство здесь каменного храма, который в 1796 году освятили в честь Смоленской иконы Божией матери.
«Сохранить историческую память — большое, значимое дело. Жителям села, представителям сферы культуры при поддержке областной и местной власти удалось совместными усилиями благоустроить Державино и создать еще одно привлекательное туристическое направление на карте нашего края», — сказал депутат областного парламента Иван Дикман.
Напомним, ранее в Оренбургской области к юбилею поэта переиздали книгу о его жизни «Державин, или Крушение империи» Юрия Домбровского. Последний раз в качестве отдельного издания она выходила в 1939 году в Алма-Ате.
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