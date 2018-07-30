На небоскребе в Китае создали самый большой искусственный водопад (видео) 

Громадные потоки воды бьются о стены здания и зрелищно бросаются вниз с 350-футовой высоты.
Идея создать гигантский (около 107 м длиной) искусственный водопад принадлежит Guizhou Ludiya Property Management. Компания решила таким образом привлечь больше туристов к малоприметной пока провинции Гуйчжоу. Ведь именно это место еще совсем недавно переживало не лучшие времена и даже считалось одним из самых бедных районов Китая. Теперь же столица Гуйчжоу Гуйян стремительно начинает процветать. Здесь наблюдается строительный бум и даже планируется открытие баз для таких корпораций-гигантов, как Google, Apple, Amazon. Неудивительно, что в местных деловых кругах решили еще больше подогреть интерес к Гуйян. А учитывая умение Китая удивлять и создавать самые невероятные вещи, можно только догадываться, что будет после идеи с необычным водопадом. Кстати, не все жители в восторге от новинки Ludiya Property Management. Некоторые считают такие творения расточительством, ведь на то, чтобы фонтан работал, требуется запустить четыре огромных насоса и потребить энергии на 100 долларов в час. В ответ на такие протесты, авторы проекта говорят, что не планируют постоянно оставлять фонтан включенным, и что он будет радовать глаз местных жителей и гостей столицы только в особых случаях.