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Воронежцы смогут проголосовать за будущее Центрального парка
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Воронежцы смогут проголосовать за будущее Центрального парка 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Департамент природных ресурсов и экологии региона проводит анкетирование по вопросу текущего использования и предложений по развитию Воронежского центрального парка.
«Когда нами было принято решение о разработке концепции развития второй очереди Центрального парка, неминуемо встал вопрос о том, что парк должен быть удобным для жителей Воронежа. Сегодня городские парки — это многофункциональные центры, в которых можно отдыхать, гулять, заниматься спортом, учиться. Для того, чтобы понять каким образом сейчас жителями города используется Воронежский центральный парк, насколько он востребован, проводится анкетирование», — сообщили в ведомстве.
Также, пройдя анкетирование, воронежцы смогут высказать свои пожелания по поводу дальнейшего развития парка. Опрос будет продолжаться до сентября, а его результаты передадут участникам конкурса, которые осуществляют разработку концепции развития Центрального парка.
Пройти анкетирование можно по ссылке.
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