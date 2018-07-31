Воронежцы смогут проголосовать за будущее Центрального парка

Департамент природных ресурсов и экологии региона проводит анкетирование по вопросу текущего использования и предложений по развитию Воронежского центрального парка.

«Когда нами было принято решение о разработке концепции развития второй очереди Центрального парка, неминуемо встал вопрос о том, что парк должен быть удобным для жителей Воронежа. Сегодня городские парки — это многофункциональные центры, в которых можно отдыхать, гулять, заниматься спортом, учиться. Для того, чтобы понять каким образом сейчас жителями города используется Воронежский центральный парк, насколько он востребован, проводится анкетирование», — сообщили в ведомстве.

Также, пройдя анкетирование, воронежцы смогут высказать свои пожелания по поводу дальнейшего развития парка. Опрос будет продолжаться до сентября, а его результаты передадут участникам конкурса, которые осуществляют разработку концепции развития Центрального парка.

Пройти анкетирование можно по ссылке.