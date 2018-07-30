Хельсинкский нарратив России скрывает неудобную правду

На встрече 16 июля в Хельсинки пыль между президентами США России должна была улечься. Но многие американцы все еще не понимают, что же там произошло. Трамп и его подчиненные настаивают: никаких договоренностей не было. А вот российские официальные лица утверждают, что это не совсем так.

На пресс-конференции после саммита не было сделано никаких соглашений, даже предварительных, как и не было подписано никаких совместных заявлений. Но Трамп и Путин два часа проговорили с глазу на глаз в присутствии переводчиков. Детали не сообщались, поэтому некоторые демократы собирались даже вызвать в суд переводчика Трампа, чтобы тот рассказал об услышанном. Но республиканцы заблокировали инициативу как неуместную.

Причиной тому стали многочисленные дразнящие намеки российских чиновников о том, что на саммите были достигнуты некие «договоренности» (слабая форма соглашения, понимание или план).

«Если насчет того, что РФ готова и может имплементировать результаты этого саммита, сомнений нет, — отметил он, — то в отношении США сомнения есть: они касаются не только того, что хочет или не хочет Трамп, но и того, сможет ли он выполнить эти соглашения. На мой взгляд, его сильно ограничивает Конгресс и другие институты США, не говоря уже о спецслужбах».

Все недомолвки вызвали у американцев нервную реакцию. На этом официальные представители Кремля не остановились: еще больше намеков было со стороны Минобороны и, как минимум дважды, от посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова . 19 июля Путин лично сказал российским дипломатам, что саммит «был в целом успешным и привел к полезному пониманию».

Министерство обороны и Антонов (которые говорили о «важном устном соглашении» между Путиным и Трампом) выразили намерение действовать, как и было договорено. Посол, с которым чиновники США неохотно собирались встретиться, пообещал «стучать во все двери» в Вашингтоне, «чтобы получить окончательное представление о том, что конкретно мы должны делать вместе, чтобы реализовать договоренности и идеи, которые поддержали оба президента».

Конечно, все недомолвки вызвали в США нервную реакцию: тем более, «договоренности» СМИ в Америке повсеместно расценили как «соглашения». Стивен Пайфер , ветеран службы в загранучреждениях США, написал для Брукингского института : «Проблема заключается в том, что американцы не знают, какие соглашения были достигнуты в Хельсинки. Они могут быть хорошими или плохими. Администрация Трампа должна выяснить это как можно скорее и предать огласке, на что президент согласился во время саммита. До тех пор, пока это не произойдет, учитывая, что Трамп имеет дело с Путиным, Белый дом не должно удивлять, что многие ожидают худшего».

Поскольку Россия не предоставила информацию, дающую понимание того, что же обсуждалось, это свидетельствует о том, что вряд ли речь идет о чем-то, что Россия и США могут реализовать на практике.

Путин предложил провести референдум по определению статуса территорий на востоке Украины . Но Трамп не может купиться на это, поскольку знает, или, по крайней мере, его советники знают, что Украина не примет такого решения: до тех пор, пока РФ не прекратит помогать сепаратистам, и те не сложат оружие. А вот по Сирии как Путин, так и Трамп по отдельности уже достигли понимания с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о том, чтобы отвести иранские войска от израильской границы. Больше сторонам договариваться было не о чем. Также упоминался вопрос контроля над вооружениями: по-видимому, Путин и Трамп согласились с тем, что у них нет серьезных возражений против расширения существующих соглашений, включая СНВ-3. Но любые конкретные решения по этому вопросу нужны принимать во время хорошо подготовленных переговоров.

Учитывая, что Трамп мало что сделал для достижения какого-либо серьезного прогресса с Путиным — есть даже новый пост-хельсинский толчок для усиления санкций против России — у президента США нет никакой возможности действовать в соответствии с любыми неопределенными устными договоренностями. Трамп не имеет права подписывать какую-либо современную версию пакта Молотова-Риббентропа, передавать часть Украины Путину или заключать секретные сделки, в рамках которых должностные лица США могут быть высланы в РФ, чтобы там их заставили признаваться в сфабрикованности обвинений.

Даже если бы он действительно что-то подписал, последовал бы ответ, а за ним — отступление. В этой токсичной атмосфере Трамп может лишь признаться, что на саммите ничего не происходило. И одновременно с этим настаивать на том, что он был успешным. Именно это он и сделал в своем твиттере от 23 июля: «Когда вы слышите, как в фейковых новостях отрицательно отзываются о моей встрече с президентом Путиным, как и всем, что я сдал, помните, — я ничего не сдал, мы просто говорили о будущих привилегиях для обеих стран. Кроме того, мы поладили, что уже хорошо. Но только не для коррумпированных СМИ!»

В тот же день его пресс-секретарь Сара Сандерс сказала, что «единственное конкретное соглашение, которое было достигнуто, заключается в том, что обе команды национальной безопасности — из Соединенных Штатов и из России — продолжат эти обсуждения в рабочем режиме». Все это вписывалось бы в туманные заявления россиян, — не будь эти заявления, в отличие от российских, более конкретными и демонстрирующими, что Трампа игра в инсинуацию не интересует.

Причина, по которой ни Россия, ни США не придают огласке детали переговоров в том, что придавать огласке нечего. По-видимому, россияне по указанию Путина просто издевались над американцами: дразня их и делая параноидальными. Как сказал Косачев, им понятно, что даже если Трамп и хотел прорыва, его эффективно взяли в кольцо. В этих условиях все, что они могут сделать — троллить американцев, в том числе Трампа, подчеркивая борьбу внутри Вашингтона и заставляя президента выглядеть бессильным.

Российско-американские отношения не находятся на самом низком уровне, как сказал Трамп перед саммитом; они были хуже, и будут идти к худшему, независимо от личных симпатий и целей Трампа или Путина. У Путина нет никаких оснований для оптимизма. Но он, похоже, решил наслаждаться итогами поездки: делая ее настолько неудобной для американцев, насколько это возможно.