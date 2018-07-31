Прибытие и отправление поездов начнут объявлять по местному времени

Теперь путаницы во времени не будет, а заказ такси, планирование встреч и проводов станет меньшей проблемой.

На всех информационных носителях РЖД сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, то есть по часовому поясу того или иного региона.

Для того чтобы перейти на местное время, потребовалось провести технические работы и перенастроить информационную систему РЖД, которая работала «только по московскому времени» не один десяток лет.

Но для тех, кто за много лет привык, что расписание на вокзалах указывается по московскому времени, тоже проблем не будет. В мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления билетов на поезда, отправляющиеся с 1 августа. Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время. И тот, кто привык приезжать по московскому времени, всегда может заглянуть в свой билет и «сверить» часы.