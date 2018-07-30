Дорогу Талдыкорган — Усть-Каменогорск начнут строить в сентябре

Строительство автодороги Талдыкорган — Усть-Каменогорск Казахстане начнется в сентябре этого года, об этом передает «МИР 24» со ссылкой на агентство «Казинформ». Как отмечается, проект рассчитан на 2,5 года. Общая протяженность четырехполосной трассы составит 760 километров.

В связи с плохим состоянием путей отдыхающие добираются до озера Алаколь в основном на поезде или самолете. Вдоль автомагистрали, по словам властей республики, появится качественный придорожный сервис. Более тысячи человек будут обеспечены работой.

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