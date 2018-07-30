Соловецкий бунт в 1668 году: чем были недовольны монахи

Летом 1668 года под стенами Соловецкого монастыря оказался отряд стрельцов, 125 человек. Они выглядели растерянными: казалось, стрельцы и сами не понимали, зачем им приказали прибыть сюда. Среди жителей Соловков и братии появление небольшого военного отряда тоже вызвало недоумение. Так началось уникальное в мировой истории событие, когда православная армия осаждала православный монастырь. Осада длилась восемь лет и вошла в русские хроники под названием Соловецкого стояния.

Монастырь-крепость

У прибывших на остров не было и мысли об осаде, хотя бы потому, что гарнизон крепости в семь раз превосходил числом стрелецкое войско. Из более чем семисот защитников монастыря половину составляли монахи, но не простые, а обученные ратному делу и порой даже более искусные, чем поморские и архангельские стрельцы. «Пушкарь старец Иларион, моряк, у медной дробовой пушки, а с ним на поворот мирских людей — 6 человек наймитов», — таков был состав одного из отрядов гарнизона.

Монастырь был одним из форпостов России на севере. Толщина стен у основания составляла 5-7 метров, высота — 8-11 метров, а длина — чуть более километра. В арсенале святых отцов находились 90 пушек, 900 пудов пороха и большие запасы ручного огенестрельного оружия.

Зачем осада?

Все началось в 1653 году, вследствие неожиданно обрушившейся в Великий пост церковной реформы, затеянной патриархом Никоном. Вместе с паломниками до монастырской братии дошел слух о том, будто в московских церквях стали креститься не двумя, а тремя перстами. А в 1657-м нововведения коснулись и самого монастыря: от патриарха пришли новые служебные книги. Но иноки, уже осведомленные о реформе и лично знавшие самого Никона, заперли еретические книги под замок, не читая.

Никон против Соловков

Разногласия Никона с братией Соловецкого монастыря начались задолго до его патриаршества. Еще в 1639 году он был изгнан отсюда. А через десять лет, став митрополитом Новгородским и Великолукским, принялся всячески притеснять оказавшихся в его подчинении соловецких монахов. Дошел он и до откровенного грабежа: мало того, что «одолжил» из монастырской библиотеки несколько книг, заплатив лишь за одну, и присвоил себе подаренную Симеоном Бекбулатовичем монастырю золотую запонку с яхонтом и изумрудом, так еще и вывез в Москву останки митрополита Филиппа.

Архимандрит Никанор

Главным идеологом восстания стал популярный среди монахов старец Никанор. С его личностью связан и конфликт царя с Соловецким монастырем. Так совпало, что именно в 1653 году, когда появились первые признаки церковного раскола, скончался настоятель монастыря и в новые настоятели братия выбрала Никанора. Однако в Москве этого решения не утвердили, а навязали монастырю игумена Варфоломея. Об отношениях его с иноками свидетельствует хотя бы тот факт, что последние писали царю на него доносы, а в 1666 году подняли против него мятеж. Никанор же в 1653-м был назначен архимандритом Звенигородского монастыря и стал духовником самого царя Алексея Михайловича. Но здесь он прослужил всего семь лет, и в 1660 году из-за того, что не скрывал своего резкого неприятия церковной реформы, был возвращен на Соловки. В ходе бунта 1666 года Варфоломей был низложен, а Никанор избран на его место.

Переписка Соловецкого монастыря с Алексеем Михайловичем

Напряжение между царем и братией нарастало постепенно. О нем можно судить по интонациям, содержащимся в переписке сторон. «Молимся за царя и его семью, готовы души свои за их царское величество положить», — уверяют царя монахи после восстания 1666 года. Единственное, о чем они просят — позволить им не отлучаться от «преданий святых отцов». А через год, в сентября 1667-го, они уже не стесняются ставить царю ультиматум: «Если ты, великий государь наш, помазанник Божий, нам в прежней, святыми отцами переданной, в старой вере быть не благоволишь и книги переменить изволишь, милости у тебя, государя, просим: помилуй нас, не вели, государь, больше к нам учителей присылать напрасно, понеже отнюдь не будем прежней своей православной веры переменять, и вели, государь, на нас свой меч прислать царский и от сего мятежного жития переселить нас в безмятежное и вечное житие!» Ответ царя в феврале 1668 года был еще более категоричным: он назвал сторонников Никанора раскольниками и предписал «соборным и рядовым старцам, которые святой соборной и апостольской церкви не противны и нам, великому государю, послушны» немедленно покинуть острова.

От слов к делу

От слов царь перешел к делу: посылал следователей для выяснения ситуации в монастыре, пытался увещевать раскольников, объявил Соловкам экономическую блокаду и отъял все их владения в пользу казны. Не исключено, что помимо стремления усмирить монахов им руководило также желание прибрать к рукам доходы монастыря. Тлевшая в течение восьми лет осада, как и предшествовавшие ей события, происходила как будто сама собой, помимо воли людей: стрельцы летом прибывали под стены крепости, пытались вразумить иноков, а к зиме возвращались на большую землю. За 8 лет сменились три воеводы: первый, Волохов, делил власть и дрался с назначенным Москвой игуменом Иосифом. Второй, Иевлев, приведший с собой 500 казаков, побил скот, порвал рыболовные снасти, пожег строения вокруг монастыря, а затем приказал подчиненным рыть укрепления. Защитники крепости накрыли их плотным огнем, и перепуганные стрельцы и казаки пожаловались царю на воеводу. Иевлев подал в отставку, а на его место был назначен стольник Иван Мещеринов.

Кровавая развязка

За годы осады около 200 человек по разным причинам покинули монастырь. Многие считали недопустимой вооруженную борьбу. Но в крепость стекались беглые крестьяне, стрельцы и казаки. Поморы несмотря на царский запрет поставляли в монастырь продовольствие. В 1674 году братия приняла решение не молиться за царя-ирода. Архимандрит Никанор ходил с кадилом между пушек, кропил их святой водой и приговаривал: «Матушки галаночки, на вас де у нас надежда». Вялая борьба с монастырем и бесчисленные столкновения раскольников с никонианами, массовые самосожжения, зверские расправы противников друг с другом заставили царя проявить политическую волю. В декабре 1674-го он повелел Мещеринову под страхом смерти не покидать остров и прибавить рвения в борьбе с бунтовщиками. А в июне повторил угрозу: «А есть ли ты вскоре к Соловецкому монастырю на остров не пойдешь и промысл учнешь чинить нерадетельно, и тебе, Ивану, быть за то в смертной казни».

И Мещеринов подошел к выполнению задачи с усердием. Беглец из монастыря инок Феоктист указал слабое место в оборонительных укреплениях. Ему сначала не поверили, но потом за неимением других средств борьбы решили воспользоваться его советом. Снежной ночью 1 февраля крепость была взята. Затем чинили суд. Лидера бунтовщиков Самко Васильева казнили, Никанора бросили замерзать, убили еще 26 человек. Позже незавидная участь постигла и остальных. Из пятисот защитников крепости в живых осталось лишь 14. А через неделю после подавления восстания умер и Алексей Михайлович.