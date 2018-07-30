В окрестностях Красноярска из-за прохладной погоды стало меньше клещей

Красноярске за последние семь дней клещи укусили 42 человека. Чаще всего люди цепляли паразитов около плодово-ягодной станции, станции Базаиха и фанпарка «Бобровый лог».

На активность клещей влияет погода. Самое больше количество укусов специалисты фиксируют во время сухого и жаркого сезона.

Добавим, что с начала лета в Красноярске от клещей пострадали более 4,5 тысяч человек, в том числе 715 детей. Всего в крае число укушенных достигло почти 14,5 тысяч.