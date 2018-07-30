Ритуальная маска шамана и нож в стволе кедра: исследователь рассказал о таинственных артефактах в трагедии группы Дятлова

Исследователь заявил, что все обнаруженные артефакты ему удалось увидеть на фотографиях, приведенных в уголовном деле 1959-го года.

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев обнаружил новые детали в трагедии, произошедшей с участниками группы Дятлова.

По его словам, он использовал доступные фотоматериалы, которые были приведены в уголовном деле 1959-го года.

Дегтерев предположил, что в материалах уголовного дела якобы присутствуют факты «сознательного укрывания доказательств, подлога и саботажа».

«Не думаю, что это была инициатива следователей. Просто им приказали, что бы правда о гибели туристов никогда не была раскрыта. Собственно, так и случилось. На долгих 60 лет их гибель превратилась в тайну и легенду», — отметил исследователь в своем блоге.

При этом Дегтерев напомнил, что основная драма случилась внизу у склона горы, где были обнаружены тела участников группа Дятлова, а именно — вблизи небольшого кедра и в ручье. Исследователь уверен, что за группой якобы следили шаманы-манси, а вот убийства членов команды они, по мнению Дегтерева, не принимали из-за «сильнейшего ветра и убийственного холода».

«Уверен, что они посчитали, что духи леса сами «покарали» чужаков пришедших в священное место. Поэтому шаманы исполнили все обряды, что были положены после жертвоприношения», — сообщил он.

По мнению Дегтерева, на одном из снимков якобы отчетливо видна «бутылка из-под водки», а также «воткнутый в ствол дерева нож с деревянной ручкой».

«Алкоголизация является обязательным элементом любого языческого жертвоприношения. На пресловутом кедре, о котором так было много написано, торчит воткнутый в ствол дерева нож с деревянной ручкой. На фотографии его очень хорошо видно», — заявляет исследователь.

Кроме того, Дегтерев якобы сумел обнаружить на одной из фотографий «ритуальную маску шамана», которая, по его словам, сделана из белой ткани и шкуры оленя.

«В принципе, если увидеть шамана в этой маске, услышать пение обрядовых молитв и заклинаний, то нервы могут не выдержать даже у самых сильных людей. То, что это маска видно на нескольких фотографиях. К сожалению из-за происков разных «исследователей» делающих все, что бы история с шаманами была навсегда забыта, этих фотографий в России больше нет», — пишет Дегтерев.

И последним, не менее любознательным артефактом по мнению исследователя стал амулет, якобы привязанный к ветке. Дегтерев отметил, что такую вещь могут применять шаманы в своем общении с духами.