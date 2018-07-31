Власти Алтайского края определили цену мертвой вороны 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края объявило о начале приема от населения лапок убитых ворон. Судя по цене, разбогатеть алтайским охотникам на ворон удастся не скоро — за пару лапок будут платить 23 рубля. При этом, как уточнили в минсельхозе, охотников не ограничивают в поле и возрасте добычи. Фиксированная стоимость для всех убитых ворон останется неизменной. Чтобы сдать птичьи лапки, охотникам нужно будет заключить с ведомством договор и подписать акт выполненных работ. Предполагается, что у них кроме охотничьего билета будет также разрешение на добычу вороны.
Напомним, внесение серой вороны в список охотничьих трофеев депутаты краевого парламента одобрили в конце июня. Причина незавидной судьбы вороны в том, что она считается вредителем, так как «уничтожает в значительных количествах кладку водоплавающей дичи и молодняк зайцев». Численность птицы требует регулирования, которое ранее могли проводить только штатные сотрудники природоохранных организаций, охотничьих хозяйств или физические лица, заключившие гражданско-правовые договора с данными организациями. Депутаты воспользовались правом субъекта РФ расширить охотничий перечень, ворона стала добычей.
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