Ещё
Белорусский блогер рассказал о преступлениях СССР во время Афганской войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусский блогер рассказал о преступлениях СССР во время Афганской войны 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Белорусский блогер Максим Мирович поделился малоизвестными фактами об участии СССР в Афганской войне. Мужчина публиковал информацию на своей странице в Twitter в рамках популярного флешмоба «один лайк — один факт».
Мирович начал с исторических данных. Он заявил, что советские власти планировали вводить войска в Афганистан задолго до начала войны.
Блогер отметил, что многие дворцы Кабула, разрушенные несколько десятилетий назад, до сих пор не восстановлены.
По словам Мировича, советские журналисты убеждали жителей СССР, что солдаты строят в Афганистане инфраструктуру.
Также мужчина рассказал о проблемах с одеждой и экипировкой, которую испытывали военнослужащие в 80-ых годах.
Блогер обвинил СССР в том, что советские войска совершали множество военных преступлений, включая убийства тысяч мирных жителей.
Мирович также усомнился в военной танковой мощи советской армии.
В конце июня первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что Вашингтон рассчитывает на более активное участие России в урегулировании ситуации в Афганистане.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Латвии захотели раздробить Россию169
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?395
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала43
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле79
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник18
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение