Белорусский блогер рассказал о преступлениях СССР во время Афганской войны

Белорусский блогер Максим Мирович поделился малоизвестными фактами об участии СССР в Афганской войне. Мужчина публиковал информацию на своей странице в Twitter в рамках популярного флешмоба «один лайк — один факт».

Мирович начал с исторических данных. Он заявил, что советские власти планировали вводить войска в Афганистан задолго до начала войны.

Блогер отметил, что многие дворцы Кабула , разрушенные несколько десятилетий назад, до сих пор не восстановлены.

По словам Мировича, советские журналисты убеждали жителей СССР, что солдаты строят в Афганистане инфраструктуру.

Также мужчина рассказал о проблемах с одеждой и экипировкой, которую испытывали военнослужащие в 80-ых годах.

Блогер обвинил СССР в том, что советские войска совершали множество военных преступлений, включая убийства тысяч мирных жителей.

Мирович также усомнился в военной танковой мощи советской армии.