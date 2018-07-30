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Услуга «Мобильный избиратель» появилась на портале госуслуг
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Услуга «Мобильный избиратель» появилась на портале госуслуг 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
9 сентября 2018 года в единый день голосования состоятся выборы глав регионов, в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, а также дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам.
Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», для участия в них жители регионов, в которых пройдет голосование, вновь могут воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги».
Сервис позволяет дистанционно выбрать удобный избирательный участок в своем регионе или округе и подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения.
Чтобы подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения, нужно на портале госуслуг или в мобильном приложении в электронной форме указать адрес регистрации, выбрать избирательный участок и отправить заявление. Можно подать два заявления — для участия в федеральных и региональных выборах — не позднее 5 сентября 2018 года.
После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке.
В единый день голосования, 9 сентября, следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.
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