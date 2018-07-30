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Еще на 4 месяца продлили домашний арест директору «Гравитации» в Иркутске
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Еще на 4 месяца продлили домашний арест директору «Гравитации» в Иркутске 

АиФ Иркутск 58 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Еще на четыре месяца продлили домашний арест генеральному и техническому директорам ООО «Кайзен», которые устраивали научно-развлекательные опыты в центре «Гравитация» в Иркутске, где 1 июля пострадали дети. Такое решение принял Октябрьский районный суд города, сообщила 27 июля пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Напомним, в первый день июля в центре «Гравитация», который был расположен на торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ», произошло возгорание, в результате которого различные ожоги получили восемь детей от пяти до 13 лет. Во время одного из химических опытов, которые проводил аниматор, произошел выброс газа, он попал на газовую горелку и воспламенился, попав на детей, которые сидели на первом ряду.
Теперь генерального и технического директоров обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а, б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ).
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