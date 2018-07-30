Трое грибников едва не погибли в лесу после того, как разругались и заблудились

По данным агентства, рано утром 28 июля трое друзей отправились собирать грибы и ягоды. Но в какой-то момент, мужчины что-то не поделили. Разругавшись мужчины разошлись в разные стороны и заблудились. Найти дорогу обратно самостоятельно они не смогли.

Вечером того же дня дочь одного из грибников позвонила в службу спасения и сообщила, что ее отец и его товарищи потерялись и им нужна помощь. Около полуночи 29 июля специалисты прибыли в лес и отыскали одного из пропавших. Сообщается, что он был в сознании, однако, по всей видимости, нетрезв.

Он сообщил спасателям, что его спутники разошлись в стороны и запас еды у них, скорее всего, на исходе. Тем не менее, около 10 часов утра второго грибника также удалось найти живым и практически невредимым.

Третьего мужчину обнаружили лишь утром 30 июля. Он был ранен, обезвожен и покусан мошками и комарами. Он рассказал спасателям, что две ночи провел в лесу, попал под сильный ливень и очень замерз. Из леса грибника специалистам МЧС пришлось выносить на носилках. Его доставили в больницу в Биробиджане . Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

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