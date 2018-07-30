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Подпорную стену Молчановки почти отремонтировали в Иркутске
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Подпорную стену Молчановки почти отремонтировали в Иркутске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Ремонт подпорной стены Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского завершается. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.
Напомним, здание библиотеки ввели в эксплуатацию в 2012 году, а уже весной следующего года были обнаружены дефекты — облицовка с опорной стены стала облетать, появились трещины. Ситуация усугубилась к 2016 году, когда в книгохранилище были обнаружены многочисленные протечки. А во время сильного ливня, который произошел в августе того же года, в книгохранилище попало около тонны воды, а подпорная стена накренилась. Осенью 2017 года была проведена экспертиза, которая доказала, что стена действительно движется и ее ось смещается.
Проектно-сметную документацию на ремонт стены разработало ООО «Предприятие Иркут-Инвест». Были проведены торги, по которым подрядчиком определили ООО «СибирьИнвест». Они обследовали книгохранилище и провели там ремонт, который завершился в октябре 2017 года. Общая стоимость оценки технического состояния, а также ремонта книгохранилища и подпорной стенки составила 11,5 млн рублей. Деньги были выделены из бюджета Иркутской области.
Как отметила Ольга Стасюлевич, эти работы спасли не только здание библиотеки, но и двухмиллионный книжный фонд.
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