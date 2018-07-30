Североуральский провал: пора бить в набат?

Североуральск , в котором проживает свыше 26 тысяч человек, во второй половине июля оказался в центре внимания местных и региональных СМИ. Из-за провала в русле реки Калья город на севере Свердловской области на 9 дней лишился питьевой воды. После ЧП прокуратура рекомендовала областным властям принять дополнительные меры, чтобы подобная ситуация в регионе больше не повторилась.

О том, почему в «бокситовой вотчине» произошел обвал, и чем подобные ЧП грозят городу, "Уралинформбюро" расспросило научного руководителя направления геомеханика Института горного дела УрО РАН , доктора технических наук Анатолия Сашурина, который не понаслышке знает об этой проблеме.

— Анатолий Дмитриевич, не станет ли это событие первым «звоночком» в череде глобальных проблем, с которыми может столкнуться Североуральск в будущем?

— Это не первый и не последний «звоночек». Проблема провалов в Североуральске старее, чем мы вместе с вами взятые. И решается она уже довольно давно, правда, пока не очень эффективно.

— Почему?

— В районе Североуральска и бокситовых шахт протекает, как известно, река Вагран, которая имеет разные притоки, один из них — Калья. Русла у этих рек взяты в бетонные желоба. Все это делалось еще в 50-60-е годы прошлого века, без учета особенностей поведения нашей Земли и массива горных пород. А мы все-таки живем на «живой» Земле, которая постоянно «дышит» и «движется». Поскольку эти вещи в свое время не были учтены, в тех местах, где сейчас происходят геодинамические движения, бетонные каналы нарушаются, и реки прорываются в подземное пространство. Если там находятся шахты — вода попадает в шахты.

Эта проблема учитывалась при освоении данного бассейна. Но тогда еще не знали того, что знаем мы сейчас.

— Не повторится ли в этом случае история провала в пермских Березниках

— Ситуации абсолютно разные, хотя истоки и причины у них одни и те же. На соляных месторождениях прорыв воды грозит растворением соли и всех опорных целиков (часть залежи (пласта) полезного ископаемого, оставляемая нетронутой при разработке месторождения с целью управления кровлей и для охраны горных выработок и наземных сооружений — прим. ред.).

Первый рудник в Березниках, по грубым оценкам, расположен между двумя третями или тремя четвертями территории города. Поэтому его затоплением, по сути, вынесен приговор городу. Вся территория, которая подработана под березниковским рудником, рано или поздно будет нарушена провалами — для сохранения города она не пригодна. Сейчас, конечно, принимаются какие-то превентивные меры по отселению, но вопрос там стоит все же решать кардинально — вся территория, которая подработана рудником, она в конечном итоге будет разрушена, и сам город тоже будет разрушен.

Что касается Североуральска, то подобные ЧП здесь могут привести лишь к тому, что нельзя будет вести разработку — река полностью займет шахтное пространство. Никакой угрозы для окружающей город поверхности это не представляет, здесь мы имеем дело лишь с нарушенными карстами известнякового массива, который облегчает доступ воды в подземные горные выработки. Конечно, в отдельных локальных зонах могут возникать некие полости в результате изменения гидродинамического режима. Но это те места, которые геологической историей наработаны.

— Где-то еще в Свердловской области возможно подобное?

— Похожее уже случалось в Карпинске Краснотурьинске — с рекой Турья, которая, по сути, является водным источником для Богословского алюминиевого завода (БАЗ). В районе Карпинска река постоянно прорывалась в карстовые полости, при этом случалось даже так, что вода уходила вся — ей заполнялся весь отработанный карьер. Это было 5-6 лет назад. Тогда были большие проблемы с водоснабжением БАЗа — прокладывали искусственный водовод, и по трубам гнали эту самую воду.

— Что-то можно было предпринять?

— Мы неоднократно на подобных провалах в Североуральске, в частности на Вагране, когда были прорывы воды на разных шахтах, давали свои рекомендации по их ликвидации. Также выявляли участки, где необходимо было провести кое-какие мероприятия — наши научные и исследовательские технологии позволяют заблаговременно выявлять подобные участки у канала или русла.

Но, как это обычно бывает, все катастрофические процессы имеют, как правило, две причины. Одна из них — жадность, вторая — невежество. Всем ведь жалко подстраховаться на будущее — думают, вдруг этого все же не произойдет, а мы тут будем лишние работы делать. Вот и получается, что из-за своего невежества не понимают, какие последствия могут быть.

Сейчас вообще все нормативные документы в этой области, все СНиПы и ГОСТы, устарели лет на 50 и более. Некому профинансировать работы по разработке новых нормативных документов, поэтому работаем с документами времен СССР (80-90-х годов). Раньше хоть как-то выборочно Ростехнадзор мог проверять, а потом и у них эту функцию отобрали. Все выхолостили.

Беседовала Ольга КАРПОВА.