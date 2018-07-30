Обзор московских событий в СМИ за 30 июля

«Коммерсантъ». Туроператоры сдают путевки Спрос на курорты не оправдал ожиданий. ссылка

«Коммерсантъ». «Компас» вывел из СИЗО Мосгорсуд отказал в продлении ареста фигурантам дела о преступном сообществе. ссылка

«Известия» . Крещение — отправная точка становления российской государственности В Москве прошли главные торжества в честь 1030-летия Крещения Руси. ссылка

«Известия». За безопасность спросят вдвойне Допустившим гибель людей из-за нарушения правил безопасности не удастся отделаться условным наказанием. ссылка

«Известия». Воспаление заставят лечиться Новая методика позволит адресно доставлять лекарство, не повреждая здоровые клетки. ссылки

«Российская газета». Взялись за заумь Темой «Вдохновения» на ВДНХ стал театр. ссылка

«Российская газета». Качели у подъезда В столице до конца года обновят 3,5 тыс. дворов. ссылка

«Российская газета». Танцуют все В «Сокольниках» танцевали сразу 1 тыс. 77 участников программы «Московское долголетие». ссылка

«Российская газета». Все услуги — на даче За городом открылись мини-офисы центров «Мои документы». ссылка

Московский комсомолец ». На «Кунцевской» закрывается часть платформы С 30 июля временно закрыта часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии. ссылка

«Московский комсомолец». Скончался писатель В. Войнович : Воспоминания о диссиденте поневоле Памяти таланта и мужества. ссылка

«Московский комсомолец». Столичное здравоохранение станет одним из лучших в мире С. Собянин обсудил с врачами программу развития медицины. ссылка

Независимая газета ». В Центре фотографии братьев Люмьер проходит выставка В. Степанова «Душа московских улиц» В Центре фотографии братьев Люмьер проходит выставка фотографий Владимира Степанова «Душа московских улиц». ссылка

«Независимая газета». Его ругали, но очень внимательно слушали Умер писатель Владимир Войнович. ссылка

Комсомольская правда ». «А как поступили бы вы, когда вся жизнь сплошной кошмар?»: подруга трех сестер, задержанных в Москве за убийство отца По ее словам, 57-летний Михаил Хачатурян постоянно домогался до собственных дочерей. ссылка

Московская правда ». В Москве три сестры убили отца из-за моральных страданий Следователи предъявили обвинение трем москвичкам 17, 18 и 19 лет в убийстве отца в ходе ссоры. ссылка

«Московская правда». В Тверском районе столицы изменена схема движения Схема движения изменена на двух участках улиц в Тверском районе столицы. ссылка

«Вечерняя Москва». 2,8 тыс. столичных летних кафе открылись в этом году Количество новых кафе на 200 больше, чем в прошлом году. ссылка

«Вечерняя Москва». Программу «Мой район» выполнят с учетом пожеланий москвичей Программа направлена на модернизацию столичных районов. ссылка

«Вечерняя Москва». Начинающие виноделы, акробаты и вкусная моцарелла: В саду «Эрмитаж» завершился «Большой фестиваль Италии». Он был организован посольством Италии в Москве и национальным агентством по туризму Италии (ENIT). ссылка

«Вечерняя Москва». Качественный асфальт на улицах прослужит долго С начала года в городе заменили 12 млн кв. м асфальта. ссылка

«Вечерняя Москва». Приложение покажет статус Статус заявки на получение госуслуги теперь можно узнать в приложении «Госуслуги Москвы». ссылка

«RT». Источник: следовавший из Москвы в Хельсинки самолет сел в Санкт-Петербурге из-за инцидента на борту Самолёт, следовавший рейсом Москва-Хельсинки, экстренно сел в аэропорту Пулково из-за инцидента с пассажиркой. ссылка