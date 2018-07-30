214 метровый переезд избавит от транспортных проблем Калининский район

Самое короткое расстояние между двумя точками — прямая линия. Геометрическую аксиому точно знают автомобилисты, которые привыкли объезжать здесь пробки. Но это — вопреки правилам, путь преграждает железнодорожная ветка.

Сейчас пройти здесь можно разве что пешком. Правда, сделать это непросто — дорогу размыло. А вот автомобилистам не проехать никак. Переезд снова перегородили, на этот раз — бетонными столбами. Если бы не они, многие автовладельцы по привычке продолжали бы срезать дорогу.

О том, чтобы обустроить на улице Фадеева полноценный официальный переезд, говорили много лет. Но с мертвой точки дело сдвинулось только сейчас.

«Планируется, что до конца года будет получено положительное заключение экспертизы. Стоимость объекта в 214 метров составит от 80 до 85 миллионов рублей с обустройством здесь поста контроля-регулирования железнодорожного движения. Он здесь предусмотрен по техусловиям. Естественно, на этом промежутке будет ливневая канализация», — рассказал заместитель мэра Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин

План-схему показали главе региона Андрею Травникову . Этот, пока еще неофициальный переезд, не единственная проблема Калининского района. Микрорайон Родники от остального города фактически отрезан железнодорожной веткой. Один из путей решения — продолжение Красного проспекта.

«Мы понимаем, что если не перейдем на шесть полос, то здесь останется узкое горлышко, которое будет эту магистраль держать. Понятно, сейчас заявлять о том, что сразу строим шесть полос, наверное, было бы не разумно. Действительно, начинать нужно с четырех. Но сразу продумывать, как выходить на следующий этап, на расширение», — говорит врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Визитная карточка Калининского района — Новосибирский завод химконцентратов — больше двух тысяч сотрудников. Основная продукция — тепловыделяющие элементы для питания энергией атомных электростанций. Здесь работают многие жители района, с которыми встретился глава Новосибирской области. Андрей Травников рассказал о предстоящем ремонте 25 медсанчасти и поликлиники в Пашино. Но и здесь главная тема — транспортная доступность. Продолжение Красного проспекта, улиц Георгия Колонды и Объединения.

«Будет разработана дополнительная проектная документация на завершающий этап этой улицы, рассмотрим возможность реализации этого проекта. Он достаточно масштабный — в следующем году начнем с выноса сетей и с подготовки территории под магистраль», — говорит Андрей Травников.

Сегодня Родники — это сотня тысяч жителей, застройка продолжается. Еще один болезненный вопрос — количество мест в школах — тоже под контролем. На улице Тюленина уже начали возводить новую школу.