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В США рассказали о тайной слежке за авиапассажирами
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В США рассказали о тайной слежке за авиапассажирами 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Администрация транспортной безопасности США раскрыла подробности секретной программы Quiet Skies («Тихие небеса»), согласно которой сотрудники Федеральной службы воздушных маршалов следили за обычными авиапассажирами с 2010 года. Об этом сообщает The Boston Globe.
Целью программы было предотвратить угрозу теракта для коммерческих рейсов, представляемую неизвестными террористами или подозреваемыми в террористической деятельности лицами.
В связи с этим воздушные маршалы были обязаны в основном отслеживать именно тех путешественников, которые не состоят в списках подозреваемых в терроризме, то есть простых граждан США. По поручению Администрации транспортной безопасности они тщательно следили за конкретно назначенным туристом, отправляя поминутный отчет о его поведении.
Сотрудники службы безопасности принимали во внимание даже обильное потоотделение и частые походы в туалет. Таким образом вооруженная группа воздушных маршалов тайно отследила тысячи американцев, преследуя их от места отправления до пункта назначения.
В январе этого года работники службы безопасности в аэропортах США получили полномочия конфисковать любые гаджеты у пассажиров, отказавшихся предоставить пароль от устройства. Ранее пограничники уже имели право бегло осматривать включенные ноутбуки и смартфоны и отправлять пассажиров на дальнейшую проверку.
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