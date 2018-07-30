В США рассказали о тайной слежке за авиапассажирами

Администрация транспортной безопасности США раскрыла подробности секретной программы Quiet Skies («Тихие небеса»), согласно которой сотрудники Федеральной службы воздушных маршалов следили за обычными авиапассажирами с 2010 года. Об этом сообщает The Boston Globe.

Целью программы было предотвратить угрозу теракта для коммерческих рейсов, представляемую неизвестными террористами или подозреваемыми в террористической деятельности лицами.

В связи с этим воздушные маршалы были обязаны в основном отслеживать именно тех путешественников, которые не состоят в списках подозреваемых в терроризме, то есть простых граждан США. По поручению Администрации транспортной безопасности они тщательно следили за конкретно назначенным туристом, отправляя поминутный отчет о его поведении.

Сотрудники службы безопасности принимали во внимание даже обильное потоотделение и частые походы в туалет. Таким образом вооруженная группа воздушных маршалов тайно отследила тысячи американцев, преследуя их от места отправления до пункта назначения.

В январе этого года работники службы безопасности в аэропортах США получили полномочия конфисковать любые гаджеты у пассажиров, отказавшихся предоставить пароль от устройства. Ранее пограничники уже имели право бегло осматривать включенные ноутбуки и смартфоны и отправлять пассажиров на дальнейшую проверку.