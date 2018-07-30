Первым делом — самолеты: в США тайно следили за поведением людей на лайнерах

Федеральная служба воздушных маршалов США с 2010 года тайно следила за американцами, чье поведение на борту самолетов казалось им подозрительным.

Слежка по программе «Тихие небеса» велась на внутренних рейсах. Наблюдали за теми пассажирами, чьи истории полетов или поведение настораживали сотрудников службы​​​, сообщает РИА Новости

Поведение считалось подозрительным, если, например, человек сильно потел или часто бегал в уборную. Наблюдали даже за теми, кто никогда и не был уличен в связи с террористическими группировками.