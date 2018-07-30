Кует оружие для американцев новосибирский кузнец

Родился Владислав в Нижневартовске , выбрал для себя сначала карьеру строителя. А после года учебы в «Сибстрине»…

«Я понял, что мне не нужно высшее образование для того, чтобы жить так, как я хочу. Однажды зашел к другу в кузницу в Новосибирске и заболел — пробыл день, и потом кузница снилась недели. Понял, надо что-то делать», — рассказал основатель мастерской «Кузница Севера» Владислав Лужецкий.

Но снилась, судя по всему, не одна кузница. Еще одной из причин Владислав называет тягу к оружию: «Я бы никогда его себе не купил, соответственно, должен сделать сам, вот так это и пошло».

Начиналось все с кованых оград. Затем работа над собой, улучшение навыков. Все знания черпались из интернета, книг, а потом опытным путем проверялись на наковальне. Из современного оборудования — самодельные печи, станки для заточки и молот полувековой давности. Последний нужен лишь для экономии трудоресурсов, иначе пришлось бы нанять несколько молотобойцев. Но 90 процентов работы — ручной труд.

«Я вкладываю свое умение, навыки, все то время, которое потратил на обучение и трачу на изготовление. То есть, в данном случае, учитывая, что это не серийное изготовление, человек, заказывая у меня изделие, получает кусочек моей жизни», — рассказал Владислав Лужецкий.

Рабочие рамки — 12 часов. Как отмечает Владислав, раньше работал чуть больше, теперь старается чуть меньше этой цифры. Заказы, большинство из которых из США , расписаны на месяцы вперед. Как и у любого хорошего мастера есть ученик — такой же недоучившийся первокурсник. Алексей решил, что фартук кузнеца куда притягательней судейской мантии.

«Было принято решение двигаться в сторону самостоятельного плавания — от найма к своему делу», — говорит ученик мастерской «Кузница Севера» Алексей Чугуев.

А пока ученик переходит от изготовления ручек к обработке стального полотна, кузнец-универсал Владислав Лужецкий почивать на лаврах не собирается. И после успешного десятилетия работы с молотом и наковальней думает развиваться дальше. В стадии освоения — ювелирное дело, в планах — гончарное и столярное, а будет время, золотые руки кузнеца дойдут и до ткачества.