В День воинской славы России по Приморью прокатится «Добрая волна» 

9 августа, в День воинской славы России, во Владивостоке пройдёт детский благотворительный фестиваль «Добрая волна». В рамках праздника будут определены победители 5-го отборочного тура.
театрально — концертном комплексе «Андеграунд». Региональный оператор проведения фестиваля — рекламное агентство «Пасифик Медиа».
9 августа — День воинской славы России— День победы в Гангутском сражении. Это первая в российской истории морская победа русского флота под командованием Петра Первого, которая состоялась в 1714 году.