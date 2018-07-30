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В День воинской славы России по Приморью прокатится «Добрая волна»
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В День воинской славы России по Приморью прокатится «Добрая волна» 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
9 августа, в День воинской славы России, во Владивостоке пройдёт детский благотворительный фестиваль «Добрая волна». В рамках праздника будут определены победители 5-го отборочного тура.
театрально — концертном комплексе «Андеграунд». Региональный оператор проведения фестиваля — рекламное агентство «Пасифик Медиа».
9 августа — День воинской славы России— День победы в Гангутском сражении. Это первая в российской истории морская победа русского флота под командованием Петра Первого, которая состоялась в 1714 году.
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