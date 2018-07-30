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В Красноярске выявляют фиктивные браки
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В Красноярске выявляют фиктивные браки 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Несколько случаев фиктивных браков выявили красноярские полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
За пять месяцев 2018 года было аннулировано 7 разрешений на временное проживание и три вида на жительство в связи с признанием брака с иностранцами фиктивным. Решение вынес суд.
Полицейские регулярно обнаруживают, что некоторые граждане регистрируют брак с заведомо корыстными целями, для того, чтобы получить временное разрешение на проживание без учета квоты и в дальнейшем легализоваться на территории России. В таких «семьях» супруги не проживают вместе, зарегистрированы по разным адресам. При этом срок нахождения в браке незначительный.
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