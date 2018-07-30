В Красноярске выявляют фиктивные браки

Несколько случаев фиктивных браков выявили красноярские полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

За пять месяцев 2018 года было аннулировано 7 разрешений на временное проживание и три вида на жительство в связи с признанием брака с иностранцами фиктивным. Решение вынес суд.