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Разработки оборонки отдадут на гражданку
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Разработки оборонки отдадут на гражданку 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
С 30 июля 2018 года Фонд перспективных исследований (ФПИ) может передавать права на результаты интеллектуальной деятельности любым предприятиям, работающим по его заказу.
Соответствующие полномочия даны организации федеральным законом от 19 июля 2018 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О Фонде перспективных исследований“, вступающим в силу сегодня.
ФПИ — государственный фонд, созданный в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности государства.
Ранее он мог предоставить права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) федеральным органам исполнительной власти, Росатому и Роскосмосу.
Новый закон допускает внедрение разработок или передачу лицензий на них юрлицам, работающим по заказу Фонда. При этом итоги их интеллектуальной деятельности должны использоваться при производстве продукции для оборонно-промышленного комплекса и других государственных нужд.
Фонд сможет распоряжаться правами РФ на РИД только на основании решений высшего органа управления — попечительского совета ФПИ и по согласованию с профильными ведомствами.
Также организация уполномочена отчуждать права на результаты интеллектуальной деятельности, вносить исключительное право на РИД в уставный капитал предприятий и организаций.
Главная задача новелл — расширить применение технологий, стимулировав их трансфер между военным и гражданским секторами экономики.
Проекты Фонда перспективных исследований нацелены на поиск решений особо значимых научно-технических проблем. В том числе тех, что определят облик средств вооружённой борьбы и систем двойного назначения через 20-30 лет.
Среди известных разработок ФПИ последнего времени — четвероногие роботы-разведчики повышенной проходимости, демонстрационные образцы летающих „внедорожников“ с укороченным взлётом и посадкой, метод длительного хранения донорских органов.
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