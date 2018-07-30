В Покровке заработал новый пост наблюдения за воздухом

В микрорайоне Покровский заработал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Его установили между домами № 86 по ул. Авиационная и № 105 по ул. Гагарина.

Оборудование будет измерять концентрации 15 загрязняющих веществ в автоматическом режиме и пяти веществ путем отбора проб. С его помощью красноярцы на сайте Минэкологии смогут узнать, чем они дышат в данный момент времени.

Место в Покровке выбрано не случайно, отметили специалисты. Дело в том, что этот микрорайон активно развивается, и на сегодняшний день краевая сеть наблюдения его не охватывает.

Добавим, что сейчас в регионе работают девять автоматизированных постов наблюдения — пять из них находятся в Красноярске

В планах у министерства экологии и рационального природопользования установить еще один пост на правом берегу.