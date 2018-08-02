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Рыба «вскипятила» море на Камчатке: видео
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Рыба «вскипятила» море на Камчатке: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Рыба «кипятит» море потому, что суда просто не справляются с таким количеством улова.
В Сети появилось видео, на котором рыбак рассказывает о не вмещающемся на борт корабля улове рыбы. На кадрах, опубликованных на YouTube, видно невод, внутри которого буквально «кипит» вода от огромного количества пойманной рыбы.
По словам автора видео, случай произошел на западном побережье Камчатки. А выпускать рыбу обратно в море приходится из-за того, что суда просто не справляются с таким количеством улова.
«Рыба просто кипит. Сегодня вечером все это будет выпускаться — примерно около 400 тонн рыбы просто уйдет. Все кипит, просто кипит! Один пароход у нас стоит, бедный калека. Еле-еле жует», — рассказывает автор видео.
Пользователи Сети видео оценили — за короткий промежуток времени кадры набрали сотни просмотров.
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