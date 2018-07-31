На Чукотку отправили судно со стройматериалами для плавучей АЭС

"Грузовое судно «Александр Сибиряков» доставит для ПАТЭС из Архангельска почти 10 тысяч тонн груза, в том числе строительные материалы (песок, щебень, цемент), металлоконструкции, а также дополнительную строительную технику для обеспечения работ по строительству гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры. Прибытие груза к месту назначения планируется в первой половине августа текущего года", — говорится в сообщении.

Второе судно — «Инженер Трубин» — готовится к загрузке в порту Архангельска 5 августа, а третье — " Иоганн Махмасталь " — 25 августа 2018 года.

По данным компании, доставленные материалы позволят продолжить строительство в соответствии с генеральным графиком и обеспечить задел на весь межнавигационный период до 2019 года.

ПАТЭС предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона.