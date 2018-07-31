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На Чукотку отправили судно со стройматериалами для плавучей АЭС
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На Чукотку отправили судно со стройматериалами для плавучей АЭС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Первое в этом году судно с партией строительных материалов и оборудования для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) отправилось в чукотский Певек, сообщает "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию «Росатом»).
"Грузовое судно «Александр Сибиряков» доставит для ПАТЭС из Архангельска почти 10 тысяч тонн груза, в том числе строительные материалы (песок, щебень, цемент), металлоконструкции, а также дополнительную строительную технику для обеспечения работ по строительству гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры. Прибытие груза к месту назначения планируется в первой половине августа текущего года", — говорится в сообщении.
Второе судно — «Инженер Трубин» — готовится к загрузке в порту Архангельска 5 августа, а третье — "Иоганн Махмасталь" — 25 августа 2018 года.
По данным компании, доставленные материалы позволят продолжить строительство в соответствии с генеральным графиком и обеспечить задел на весь межнавигационный период до 2019 года.
ПАТЭС предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона.
Ранее в Мурманске началась загрузка ядерного топлива в реакторы на первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов», который предназначен для работы в составе ПАТЭС. Ввести энергоблок в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года. Энергоблок оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.
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