В Приморье направили более 450 млн руб. на ремонт парков и скверов

Приморском крае в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование городской среды» благоустроят парк «Восток» и несколько дворовых территорий и скверов. На реализацию программы выделено более 450 млн руб., пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на региональную администрацию. «На 2018 год глава приморья Андрей Тарасенко подписал постановление на распределение субсидий из федерального и краевого бюджетов 45 муниципальным образованиям на благоустройство территорий в рамках проекта. На ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов из бюджета региона направлено более 54 млн руб., из федерального — почти 400млн», —сказала директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко Всего в Приморском крае по проекту благоустроят около 500 дворов и более 130 общественных территорий.