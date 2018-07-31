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В Приморье направили более 450 млн руб. на ремонт парков и скверов
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В Приморье направили более 450 млн руб. на ремонт парков и скверов 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Primpress
В Приморском крае в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование городской среды» благоустроят парк «Восток» и несколько дворовых территорий и скверов. На реализацию программы выделено более 450 млн руб., пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на региональную администрацию.
«На 2018 год глава приморья Андрей Тарасенко подписал постановление на распределение субсидий из федерального и краевого бюджетов 45 муниципальным образованиям на благоустройство территорий в рамках проекта. На ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов из бюджета региона направлено более 54 млн руб., из федерального — почти 400млн», —сказала директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко.
Всего в Приморском крае по проекту благоустроят около 500 дворов и более 130 общественных территорий.
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