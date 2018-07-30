Работы по ремонту тротуаров завершили в поселении Вороновское

Работы по ремонту тротуаров завершили на территории поселения Вороновское. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

«Ремонт тротуаров завершили в Вороновском. Работы в рамках программы по благоустройству прошли в дер. Ясенки и дер. Семенково. Первый объект расположен вдоль Варшавского шоссе, второй — между ул. Веневская и ул. Центральная. Специалисты выполнили ремонт пешеходных зон и расширили тротуары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы стартовали в начале июля. По контракту ремонт дорог прошел на шести объектах в поселении Вороновское, среди них дер. Голохвастово, дер. Ясенки, дер. Бакланово и дер. Новогромово.