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Работы по ремонту тротуаров завершили в поселении Вороновское
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Работы по ремонту тротуаров завершили в поселении Вороновское 

Агентство «Москва» 1 час назад
Работы по ремонту тротуаров завершили на территории поселения Вороновское. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов.
«Ремонт тротуаров завершили в Вороновском. Работы в рамках программы по благоустройству прошли в дер. Ясенки и дер. Семенково. Первый объект расположен вдоль Варшавского шоссе, второй — между ул. Веневская и ул. Центральная. Специалисты выполнили ремонт пешеходных зон и расширили тротуары», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы стартовали в начале июля. По контракту ремонт дорог прошел на шести объектах в поселении Вороновское, среди них дер. Голохвастово, дер. Ясенки, дер. Бакланово и дер. Новогромово.
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