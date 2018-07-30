«Военное ралли» стартовало в Тыве 

Военные автомобилисты из России, Китая, Узбекистана и Египта определят лучшего в индивидуальной гонке, прохождении огневого рубежа, гонке с преследованием и командной гонке.
Более трех тысяч человек собрались на площади Арата города Кызыла, чтобы поприветствовать участников конкурса «Военное ралли».
Представители Поднебесной выступят на своей технике — полноприводных внедорожниках «Богатырь».
Впервые в программу конкурса включен огневой этап — экипажи должны поразить внезапно появляющиеся мишени, расположенные в горной местности из пулемета. Это задание решили добавить на основе опыта, полученного российскими военнослужащими в Сирии.
Конкурс АрМИ-2018 «Военное ралли» пройдет с 29 июля по 12 августа в городе Кызыл Республики Тыва.