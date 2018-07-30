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На курорте «Архыз» откроют пять новых горнолыжных трасс
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На курорте «Архыз» откроют пять новых горнолыжных трасс 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 30 июл — РИА Новости. Пять новых горнолыжных трасс откроются на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии зимой, сообщает АО «Курорты Северного Кавказа».
"Пять новых горнолыжных трасс откроются на курорте «Архыз» зимой. К старту нового сезона заработают порядка 11 километров новых трасс «зеленой», «синей», «красной» и «черной» категорий сложности, оснащенных системой искусственного оснежения склонов — снежными ружьями и снежными пушками. Зона катания для начинающих будет расположена на живописном высокогорном плато с панорамными видами", — говорится в сообщении.
Как отмечается, к началу горнолыжного сезона на «Архызе» в декабре должны открыться три гондольные секции канатной дороги «Северное сияние» пропускной способностью 2500 человек в час. Общая протяженность канатной дороги составит около 4 километра.
К настоящему моменту полностью завершен монтаж технологического оборудования на первой секции канатной дороги, посадочные станции которой свяжут левый и правый берега реки Архыз и два склона ущелья, говорится в сообщении. На второй и третьей секциях выполняется регулировка технологического оборудования гаража гондол, производится монтаж линейных опор на третьей секции канатной дороги «Северное сияние».
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