Климкин назвал Россию «слабой»

По его словам, Россия «огрызается на декларации ряда цивилизованных стран».

Он также добавил, что Москва якобы ищет «аргументы» в прошлом, в отличии от «цивилизованных стран».

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон, согласно которому 19 апреля становится Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.