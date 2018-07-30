Климкин назвал Россию «слабой» 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддержка Советом Федерации закона о Дне принятия Крыма в состав Российской империи якобы демонстрирует «слабость» России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия «огрызается на декларации ряда цивилизованных стран».
Он также добавил, что Москва якобы ищет «аргументы» в прошлом, в отличии от «цивилизованных стран».
Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон, согласно которому 19 апреля становится Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.