День 30 июля в истории

Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Установ­лен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 2010 году ООН был принят Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми.

Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. К сожалению, использование принудительного труда в настоящее время в ряде стран мира приняло массовый характер. По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами принудительного труда являются свыше 20 миллион человек.

Международный день дружбы.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе ЮНЕСКО 27 апреля 2011 года.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям в этот день организовывать мероприятия, направленные на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Международный день дружбы не единственный праздник подобного рода. К примеру, 9 июня отмечается Международный день друзей.

100 лет назад (1918) Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «О набатном звоне».

Запрещалось созывать население «набатным звоном, тревожными гудками, рассылкой гонцов и т. п. способами с контрреволюционными целями». Виновные, а также их пособники отдавались под революционный трибунал.

120 лет назад (1898) в Москве была торжественно открыта первая городская канализация.

Первая водосточная труба в Москве появилась в XIV веке. Она проходила от центральной части Кремля до Москвы-реки. Позднее уже в 1825 году для отвода поверхностных стоков появились Самотёчный и Неглинный каналы. Но в целом до конца XIX века канализационной системы для бытовых стоков в Москве не было. Нечистоты вывозились на свалки ассенизаторами, или как их называли «золотарями».

Впервые вопрос о создании городской канализации был поднят инженером-гидротехником, отставным штабс-капитаном М. А. Попов, который внес в 1874 году в городскую Думу «Проектные предначертания канализации г. Москвы». Рассмотрение проекта длилось более 10 лет, так как при всей своей социальной значимости, он не обещал большой коммерческой выгоды.

Более привлекательным с экономической точки зрения был признан проект инженеров под руководством В. Д. Кастальского, который был утверждён городской Думой в 1892 году.

Работы по прокладке канализации начались осенью 1893 года, и 30 июля 1898 года 1-я очередь московской канализации вступила в строй. Она включала в себя 262 километров канализационной сети, Главную насосную станцию и Люблинские поля орошения, и обслуживала более 200 домовладений, перерабатывая 5,4 тысяч куб. м сточных вод в сутки.

226 лет назад (1792) впервые была исполнена «Марсельеза».

Батальон волонтеров-марсельцев, шедших на помощь революционному Парижу, впервые в качестве походного марша спел «Военную песню Рейнской армии». Ее автор — военный инженер Клод Жозеф Руже де Лиль. В 1795 году эта знаменитая песня революционеров, получившая название «Марсельеза», стала гимном Франции