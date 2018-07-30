В Уфе на неделю один район останется без горячей воды

«Уфимские инженерные сети» предупреждают жителей Демского района об отключении горячего водоснабжения с 9 утра 30 июля до 11 вечера 5 августа.

Отключение необходимо для проведения ремонтных работ

В течение этого времени специалисты проведут текущий ремонт оборудования котельной № 5, также планируется проведение гидравлических испытаний тепломагистралей. Все это необходимо для того, чтобы сложное оборудование, снабжающее район теплом и горячей водой, служило как можно надёжнее и дольше. Просим вас с пониманием отнестись к данному факту и быть терпимее к коммунальным службам.

Отметим, что отключения проводят с двумя целями — ради проверки на исправность и для ремонта на сетях и оборудовании горячего водоснабжения.