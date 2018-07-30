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В Уфе на неделю один район останется без горячей воды
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В Уфе на неделю один район останется без горячей воды 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
«Уфимские инженерные сети» предупреждают жителей Демского района об отключении горячего водоснабжения с 9 утра 30 июля до 11 вечера 5 августа.
Отключение необходимо для проведения ремонтных работ
В течение этого времени специалисты проведут текущий ремонт оборудования котельной № 5, также планируется проведение гидравлических испытаний тепломагистралей. Все это необходимо для того, чтобы сложное оборудование, снабжающее район теплом и горячей водой, служило как можно надёжнее и дольше. Просим вас с пониманием отнестись к данному факту и быть терпимее к коммунальным службам.
Отметим, что отключения проводят с двумя целями — ради проверки на исправность и для ремонта на сетях и оборудовании горячего водоснабжения.
— Отключение горячей воды необходимо для проведения профилактических работ — гидравлических испытаний внутридомовых систем центрального отопления, проверки их на герметичность, устойчивость к повышенным нагрузкам. Также в период подготовки к отопительному сезону проводятся необходимые ремонтные работы сетей и оборудования горячего водоснабжения, — рассказал специалист по связям с общественностью МБУ УЖХ Уфы Марат Шангареев.
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