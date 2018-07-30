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На французском пляже найдена бомба времен Второй мировой войны
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На французском пляже найдена бомба времен Второй мировой войны 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Длина боеприпаса составляет около метра, диаметр — 20 сантиметров. На место ЧП были вызваны саперы.
Специалисты проверили, нет ли на пляже еще бомб, передает РИА Новости. Летом 2017 года из-за опасных находок данный пляж закрывался трижды.
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