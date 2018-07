Грандиозные планы Трампа на Россию 

Кроме того, военная мощь России делает ее естественным региональным противовесом быстро растущему Китаю. Недавняя размолвка между Западом и Россией оттеснила Россию в лагерь Китая, тем самым обеспечив подъем Китая в Азии за счет устранения стоявшей перед ним российской угрозы. Трамп должен хорошо играть с Россией, чтобы вернуть ее, и лучше управлять кажущимся неумолимым ростом Китая.

История агрессии

К сожалению, «перезагрузка» отношений с Россией эпохи Обамы была не столько настоящей перезагрузкой, сколько односторонней капитуляцией перед Москвой. Новый договор Обамы о сокращении стратегических вооружений (широко известный как СНВ-III — прим. автора) ограничил модернизацию американских ядерных вооружений (а также их численность — прим. автора), но позволил России модернизировать свои ядерные силы. По словам Ларри Белла, договор также «уничтожил программы противоракетной обороны [Америки]». Тем не менее, это охладило напряженность.

Восточный вопрос России

В течение 30 лет мигранты китайского происхождения проникали на малонаселенный российский Дальний Восток и начали вытеснять коренных россиян. Российский Дальний Восток неизбежно станет частью Китая де-факто. Путин знает, что это происходит. Он отчаянно пытается удержать свои азиатские владения. Однако его способность охранять свои обширные границы ограничена относительно небольшими военными силами.

По данным Джеймстаунского фонда:

К сожалению, Москва не может отвлечь достаточно сил от того, что русские считают более горячими точками в Европе и на Ближнем Востоке. Имея военный бюджет в размере 51 миллиард долларов на 2018 год, Москва просто вынуждена выбирать, защищать ли ей свой обширный, богатый ресурсами Дальний Восток от Китая или обороняться от того, что она воспринимает как враждебный Запад с его передовой военной машиной (вспомните: два последних крупных вторжения в российской истории — Наполеона и Гитлера — пришли с Запада — прим. автора).

Тихий океан гораздо более привлекателен (или должен таковым быть — прим. автора) для русского национал-империалиста, такого как Путин. Это дом для ряда самых динамичных экономик в мире; Тихий океан позволяет России наращивать военное присутствие в богатых ресурсами районах (в то же время наращивая обороноспособность для защиты проходов в арктические владения России, ключевой источник богатства страны — прим. автора). Продолжающаяся одержимость Европой или дальнейшая вовлеченность немощной Российской Федерации в племенную политику Ближнего Востока не отвечает долгосрочным стратегическим интересам Москвы.

Брэндон Вайхерт — геополитический аналитик, руководит изданием «Вайхерт Рипорт» (The Weichert Report: World News Done Right,) а также является автором «Американ Спектейтор» (The American Spectator" и редактором «Американ Грейтнес» (American Greatness«). Его материалы по теме национальной безопасности и работы Конгресса публиковались в «Рил Клиа Политикс» (Real Clear Politics), «Спейс ньюс» (Space News) и HotAir.com. Он был спикером « Си-Би-Эс ньюс» (CBS News.com), «Би-би-си» (BBC) и «Крисчен Сайенс Монитор» (Christian Science Monitor). Вайхерт, который ранее был сотрудником аппарата Конгресса, имеет степень магистра по государственному управлению и по вопросам национальной безопасности Института мировой политики в Вашингтоне, округ Колумбия , и в настоящее время работает над своей диссертацией в области международных отношений.