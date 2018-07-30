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Во Франции бомбу времен Второй мировой войны обнаружили на пляже
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Во Франции бомбу времен Второй мировой войны обнаружили на пляже 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Во французском городе Торрей из-за бомбы времен Второй мировой войны закрыли пляж. Об этом сообщает Le Independant.
По данным издания, бомба была найдена недалеко от зоны купания.
Как отмечается, диаметр бомбы составляет 20 см, а ее длина около 1 м.
В настоящее время на пляже работают саперы, которые проверяют территорию на наличие других бомб.
Ранее сообщалось, что власти итальянского города Терни приняли решение эвакуировать 11 тысяч человек после обнаружения американской авиабомбы времен Второй мировой войны.
Как отмечалось, авиабомба ВВС США была обнаружена неподалеку от железнодорожной станции на стройке.
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