Во Франции бомбу времен Второй мировой войны обнаружили на пляже

Во французском городе Торрей из-за бомбы времен Второй мировой войны закрыли пляж. Об этом сообщает Le Independant.

По данным издания, бомба была найдена недалеко от зоны купания.

Как отмечается, диаметр бомбы составляет 20 см, а ее длина около 1 м.

В настоящее время на пляже работают саперы, которые проверяют территорию на наличие других бомб.

Ранее сообщалось, что власти итальянского города Терни приняли решение эвакуировать 11 тысяч человек после обнаружения американской авиабомбы времен Второй мировой войны.