Глава МИД Британии обсудит КНДР в Китае

"Сегодня министр Хант начинает свою первую с момента назначения международную поездку, он посетит Пекин и обсудит со своим китайским коллегой вопросы улучшения отношений двух стран. Хант проведет широкую дискуссию с главой внешнеполитического ведомства КНР в рамках британско-китайского стратегического диалога. В числе тем, которые, как ожидается, будут обсуждаться: многополярный мир, свобода торговли, безопасность, нераспространение, санкции ООН против КНДР, а также пути сотрудничества двух стран в области борьбы с изменением климата, развития и глобальных вызовов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении британского МИД.

Сам министр перед визитом заявил, что Китай и Британия должны использовать возможность для углубления сотрудничества и охарактеризовал отношения между двумя странами как «золотой век».