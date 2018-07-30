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Глава МИД Британии обсудит КНДР в Китае
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Глава МИД Британии обсудит КНДР в Китае 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 30 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Решение проблемы КНДР, вопросы двусторонней торговли и глобальные вызовы обсудит глава МИД Великобритании Джереми Хант в ходе визита в КНР в понедельник. Этот визит станет первой зарубежной поездкой Ханта на посту главы МИД после того, как он занял эту должность 10 июля из-за ухода в отставку Бориса Джонсона в результате разногласий с премьером.
"Сегодня министр Хант начинает свою первую с момента назначения международную поездку, он посетит Пекин и обсудит со своим китайским коллегой вопросы улучшения отношений двух стран. Хант проведет широкую дискуссию с главой внешнеполитического ведомства КНР в рамках британско-китайского стратегического диалога. В числе тем, которые, как ожидается, будут обсуждаться: многополярный мир, свобода торговли, безопасность, нераспространение, санкции ООН против КНДР, а также пути сотрудничества двух стран в области борьбы с изменением климата, развития и глобальных вызовов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении британского МИД.
Сам министр перед визитом заявил, что Китай и Британия должны использовать возможность для углубления сотрудничества и охарактеризовал отношения между двумя странами как «золотой век».
После визита в КНР Хант посетит Париж и Вену, где проведет переговоры с министрами Франции и Австрии, темами которых станет Brexit, совместная безопасность, ситуация вокруг Ирана и отношения с РФ.
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