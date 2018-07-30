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Молния ударила в пассажирский самолет над территорией Украины
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Молния ударила в пассажирский самолет над территорией Украины 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет следовал из Кишенева в Санкт-Петербург.
Молния ударила в авиалайнер молдавской авиакомпании «Air Moldova», который следовал из Кишенева в Санкт-Петербург. Инцидент произошел над территорией Украины. Об этом свидетельствуют данные с сайта Flightradar24.
После вылета из кишеневского аэропорта самолет со 110 пассажирами гна борту взял курс на северо-запад России. Стало известно, что молния ударила в воздушное судно над территорией Одесской области. После этого самолет снизился и покружил.
Из-за этого экипаж принял решение о возврате пассажирского самолета в аэропорт Кишенева, и пилоты стали выбрасывать топливо в зоне ожидания над Молдовой. Авиалайнер успешно совершил посадку в аэропорту Кишенева.
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