Молния ударила в пассажирский самолет над территорией Украины 

Самолет следовал из Кишенева в Санкт-Петербург.
Молния ударила в авиалайнер молдавской авиакомпании «Air Moldova», который следовал из Кишенева в Санкт-Петербург. Инцидент произошел над территорией Украины. Об этом свидетельствуют данные с сайта Flightradar24.
После вылета из кишеневского аэропорта самолет со 110 пассажирами гна борту взял курс на северо-запад России. Стало известно, что молния ударила в воздушное судно над территорией Одесской области. После этого самолет снизился и покружил.
Из-за этого экипаж принял решение о возврате пассажирского самолета в аэропорт Кишенева, и пилоты стали выбрасывать топливо в зоне ожидания над Молдовой. Авиалайнер успешно совершил посадку в аэропорту Кишенева.