10 самых популярных в США теорий заговора

Нам кажется, что в конспирологические теории могут верить только чудаки в шапочках из фольги, но правда оказалась куда интереснее: по результатам опросов около половины американцев верят хотя бы в одну теорию заговора. Судя по статьям в русскоязычных СМИ, среди наших соотечественников ситуация примерно такая же. В какие невероятные истории верят жители США и в чем с ними солидарны российские граждане?

Мировое правительство

Самая популярная теория, конечно, касается мирового правительства — мистической группы людей, которая тайно управляет всей планетой. В России одно время в эту теорию верила половина населения, сейчас процент сторонников падает. Среди американских конспирологов считается, что власть принадлежит секте иллюминатов, которые якобы и основали США. Иронично, но изначально общество иллюминатов задумывалось как инструмент борьбы с суеверием и невежеством. Идеологи движения хотели распространить либеральные идеи, и теперь, спустя 250 лет, их братьев обвиняют в стремлении поработить мир. Впрочем, досталось не только иллюминатам. Традиционно в мировое правительство включают масонов, евреев, а с некоторых пор еще и элиту: крупнейших банкиров, создателей корпораций, политиков и влиятельнейших журналистов. Цель у всех этих темных личностей простая: построить тоталитарное общество типа «Голодных игр», в котором господами станет миллиард людей, имеющих какой-то вес в современном обществе, еще полтора миллиарда их будут обслуживать, а остальных потихоньку уничтожат с помощью болезней и наркотиков.

Рептилоиды

Отдельным пунктом можно вынести веру в рептилоидов, управляющих миром. Вы удивитесь, но в 2013 году в существовании правительства из ящероподобных инопланетян были убеждены 12 миллионов американцев. Вот кто точно припрятал где-то шапочки из фольги.

Контакты с инопланетянами

А где рептилоиды, там и все остальные пришельцы — американцы упорно верят в то, что земляне вступали в контакт с жителями других планет. Основным аргументом до сих пор остается Розуэлльский инцидент, хотя уже давно было доказано, что пришельцы, «найденные» в Розуэлле , — всего лишь мистификация, причем не лучшего качества. Также американские уфологи часто упоминают Зону 51, в небе которой с завидной частотой мелькают таинственные огоньки. Периодически даже находятся бывшие работники базы, которые рассказывают о гостях из далекого космоса и показывают селфи с ними, но почему-то подлинность этих свидетельств еще никогда не была доказана. Зона 51 получила скандальную славу во многом из-за своей секретности. Американское правительство разрабатывает и тестирует там новые виды летательных аппаратов, и долгое время существование базы держалось в строжайшем секрете. Отсюда огоньки в воздухе, фотографии странных самолетов и атмосфера тайны. Число людей, верящих в существование пришельцев, в мире стабильно велико (в США доходит до 68%), но в опросах, как правило, говорится о самом факте существования во Вселенной внеземной жизни, а не о контактах с людьми.

Химиотрассы

Сторонники теорий о мировом правительстве и пришельцах могут плодотворно сотрудничать с людьми, придумавшими термин «химиотрассы». Иногда бывает такое, что след от пролетевшего самолета довольно долго не исчезает, и мы какое-то время любуемся ровными белыми полосами в небе. А вот конспирологи считают, что любоваться здесь нечем. Появление «решеток» или отдельных полосок на небе говорит о том, что правительство распылило здесь биологическое оружие. Возможно, с целью регулировать население, возможно, ради эксперимента — в любом случае под ними лучше не стоять, иначе у вас появятся головные боли и всякие загадочные болезни. Проблема в том, что специалисты много раз объясняли, по каким причинам следы самолета могут долго оставаться в небе. Да и вряд ли правительство стало бы контролировать население таким неэффективным способом, как распыление ядовитых веществ с высоты 11 километров. Другие конспирологи с радостью вам расскажут, что вредные препараты легче добавлять в нашу воду.

Лунный заговор

Юрий Гагарин , вернувшийся из своего легендарного полета в космос, не привез ни фотографий, ни видеосюжетов — и никто не подверг сомнению его подвиг. Нил Армстронг вместе с командой привезли кучу «лунных» материалов — и тут же появилась теория заговора. Якобы не было никакого полета: американская техника не могла его выполнить, а на всех фотографиях можно найти «земные» следы (ветер, комфортную для пленки температуру, отсутствие радиации, мощную силу притяжения). К тому же правительство США проигрывало Советскому Союзу в разгар холодной войны, а граждане еще и выражали недовольство вьетнамской войной. Общество нужно было успокоить и отвлечь — первый полет на Луну прекрасно подходил под эти цели. По версии скептиков, сам президент США попросил Кубрика снять фильм о высадке на спутник, чтобы поднять моральный дух нации, но, скорее всего, просьбы были лишними. 20 июля 1969 года команда «Аполлона-11» действительно ступила на поверхность Луны — это доказывают все космонавты и инженеры. Аргументы критиков не раз были опровергнуты. Удивительно, что эта теория появилась и получила особенную поддержку именно в США. В России, конечно, мысль об обмане американцев тоже воодушевила некоторых «патриотов», но все-таки не была так популярна.

Барак Обама не американец и не христианин

72% американских республиканцев сомневаются в том, что Барак Обама родился на территории США. Казалось бы, какая разница, где он родился, но для американской конституции это имеет значение: президентом страны может стать только тот человек, который родился на ее территории. Противники Обамы всячески продвигали теорию о том, что бывший президент родился в Кении . Ему даже пришлось продемонстрировать свое свидетельство о рождении с надписью «Гавайи». Тогда нашлась еще одна причина считать Барака Обаму незаконным президентом: якобы он на самом деле мусульманин, просто шифруется. Дело в том, что отец Обамы действительно какое-то время был мусульманином, но к моменту рождения Барака публично отказался от веры. Да и с семьей Обама-старший практически не жил, поэтому его сын исповедует религию матери, что не раз доказывал.

11 сентября — план американского правительства

Место рождения Барака Обамы вряд ли интересует кого-то за пределами США в отличие от другой американской истории. Существует популярная версия, что теракты 11 сентября 2001 года были спланированы американским правительством, чтобы оправдать свое вторжение в Ирак Афганистан . Сторонники теории утверждают, что два самолета не могли вызвать такое быстрое обрушение башен Всемирного торгового центра , а другая цель террористов — Пентагон — пострадал немного и очень «удобно» для правительства: уничтоженный сектор как раз собирались ремонтировать. Все эти доводы были опровергнуты многими авторитетными изданиями (Popular Mechanics, Scientific American, National Geographic The Times ). Для этого журналисты собрали огромное количество доказательств и с помощью экспертов смоделировали взрывы. Но большую часть американцев это не впечатлило: они до сих пор думают, что правительство что-то скрывает. Возможно, оно не устраивало теракты, но знало об их подготовке и ничего не предприняло.

До терактов 11 сентября умы американцев занимала другая громкая трагедия. Жители Соединенных Штатов до сих пор не понимают, кто убил президента Джона Кеннеди. Официальная версия, по мнению большинства граждан, не выдерживает никакой критики: якобы президента убил один человек — Ли Харви Освальд — питавший личную неприязнь к Кеннеди. Эта версия опровергается количеством пуль, попавших в президента и его спутника, губернатора Техаса, и их расположением. На месте, с которого стрелял Освальд, нашли три гильзы, а пуль, попавших в цель, судя по всему, было больше. Да и их расположение на телах говорит о том, что стрелял не один человек и не с одной точки. Эксперты, занимавшиеся частным расследованием, по кадрам с места событий насчитали шесть стрелков.

Вызывают вопросы и многие другие детали расследования. Ли Харви Освальд был убит через два дня после трагедии — его личность так и осталась туманной. Освальд жил в Советском Союзе, поэтому мог сотрудничать с КГБ, но при этом есть свидетельства, что он был связан с ЦРУ . На месте событий находили каких-то странных людей, которые потом таинственным образом исчезали. В общем, зацепок для конспирологов в этом деле достаточно. В число подозреваемых входят ЦРУ, КГБ, ФБР , вице-президент США Линдон Джонсон , кубинское правительство и мафия. Многие верят, что тайна раскроется после того, как будут рассекречены все документы (это должно произойти в 2039 году, но Дональд Трамп обещал все обнародовать после проверки спецслужбами).

Фармацевты скрывают лекарство от рака

Самая тревожная группа теорий заговора касается заболеваний и препаратов. К сожалению, и в Америке, и в России, и во многих других странах все еще есть люди, которые отрицают существование СПИДа и действенность вакцин, обрекая себя и близких на болезни и смерть. В США особенно популярна теория о том, что ученые давно нашли универсальное лекарство от рака, но не выпускают его на рынок ради собственной выгоды. Стоит отметить, что на продаже препаратов фармацевтические компании заработали бы гораздо больше, чем на его сокрытии. Да и маловероятно, что тысячи сотрудников этих компаний смогли бы скрывать такую сенсацию.

Холокоста не было

Вызывают тревогу и попытки отрицать Холокост. По данным Антидиффамационной лиги (еврейской организации, противостоящей всем проявлениям антисемитизма), около половины людей на планете ничего не знают о геноциде евреев и лишь треть их тех, кто слышал о преступлениях нацистов, верят в то, что официальная литература описывает и трактует их верно. Отрицатели считают, что руководство Третьего рейха не убивало евреев, а депортировало их, ссылаясь на то, что документа, где черным по белому было бы написано «Приказываю убить всех евреев», не существует (хотя более авторитетные историки ссылаются на множество бумаг, в которых прямо или косвенно подобные приказы отдавались). Куда именно сторонники Гитлера отправили 6 миллионов евреев и почему их больше никто не видел, отрицатели не объясняют. Все попытки снизить число жертв концлагерей и преуменьшить их страдания также не нашли подтверждения: сейчас персонифицированы 4 миллиона жертв холокоста. Со временем найдут всех. У исследователей нет никаких оснований полагать, что все многочисленные свидетельства геноцида — это ложь и подделка. Зато есть основания полагать, что отрицание одного геноцида может однажды привести к началу следующего.