У России насчитали на четыре подлодки меньше 

Блог Covert Shores выложил инфографику со всеми подлодками, находящимися в распоряжении российских военных по состоянию на июль 2018 года.
В настоящее время Россия, в соответствии с инфографикой, располагает 68 подводными лодками, включая тестируемые или находящиеся на обслуживании, но исключая сверхмалые.
Блог также отмечает ведущиеся в стране работы по созданию новых подводных беспилотников, в частности, аппарата с ядерной энергетической установкой «Посейдон».
Covert Shores допускает, что военные США и Великобритании для противодействия российскому атомному подводному беспилотнику «Посейдон» могут использовать подводные дроны ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) и датчики, в частности, гидроакустические буи, которые могут запускаться с борта патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.
В апреле блог Naval Analyses создал три инфографики, на которых показан состав и численность имеющихся в распоряжении США, РФ и КНР военных подлодок. Тогда эксперты насчитали у России 72 субмарины.