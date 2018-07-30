Ещё
У России насчитали на четыре подлодки меньше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У России насчитали на четыре подлодки меньше 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Блог Covert Shores выложил инфографику со всеми подлодками, находящимися в распоряжении российских военных по состоянию на июль 2018 года.
В настоящее время Россия, в соответствии с инфографикой, располагает 68 подводными лодками, включая тестируемые или находящиеся на обслуживании, но исключая сверхмалые.
Блог также отмечает ведущиеся в стране работы по созданию новых подводных беспилотников, в частности, аппарата с ядерной энергетической установкой «Посейдон».
Covert Shores допускает, что военные США и Великобритании для противодействия российскому атомному подводному беспилотнику «Посейдон» могут использовать подводные дроны ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) и датчики, в частности, гидроакустические буи, которые могут запускаться с борта патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.
В апреле блог Naval Analyses создал три инфографики, на которых показан состав и численность имеющихся в распоряжении США, РФ и КНР военных подлодок. Тогда эксперты насчитали у России 72 субмарины.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле16
ОБСЕ хочет в Крым5
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник3
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение