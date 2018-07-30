У России насчитали на четыре подлодки меньше

Блог Covert Shores выложил инфографику со всеми подлодками, находящимися в распоряжении российских военных по состоянию на июль 2018 года.

В настоящее время Россия , в соответствии с инфографикой, располагает 68 подводными лодками, включая тестируемые или находящиеся на обслуживании, но исключая сверхмалые.

Блог также отмечает ведущиеся в стране работы по созданию новых подводных беспилотников, в частности, аппарата с ядерной энергетической установкой «Посейдон».

Covert Shores допускает, что военные США Великобритании для противодействия российскому атомному подводному беспилотнику «Посейдон» могут использовать подводные дроны ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) и датчики, в частности, гидроакустические буи, которые могут запускаться с борта патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.