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Лавров выступит с лекцией перед участниками молодежного форума «Территория смыслов»
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Лавров выступит с лекцией перед участниками молодежного форума «Территория смыслов» 

ТАСС 5 часов назад
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 30 июля. / ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется в понедельник во Владимирскую область, где прочтет лекцию для участников Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» и ответит на их вопросы.
В воскресенье открылась очередная тематическая смена форума, посвященная эффективной политике. Как сообщили ранее в пресс-службе форума, в ней примут участие около тысячи молодых политиков, социологов и блогеров из регионов России.
В этом году спикерами на площадке «Территории смыслов» уже стали начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, а также главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Не изменяя традициям
Сергей Лавров станет спикером «Территории смыслов» не в первый раз — министр старается ежегодно общаться с представителями молодежных организаций с момента создания форума в 2015 году.
Выступление главы российского дипведомства традиционно вызывает повышенный интерес у участников мероприятия. И в этом нет ничего удивительного, ведь кроме лекции, в который министр рассказывает об основных задачах внешней политики РФ, у молодых людей появляется уникальная возможность задать Лаврову вопрос на любую актуальную тему.
Так, в прошлом году глава МИД РФ ответил на ряд вопросов о тогда еще предстоящих президентских выборах в России, проблематике российско-американских отношений, ситуации в Сирии, на Украине, а также вокруг Корейского полуострова. Очевидно, что многие из этих тем будут затронуты и в ходе предстоящего общения с министром.
Более того, в ходе общения со участниками «Территории смыслов» Лавров делится собственным опытом. Например, в 2017 году в своем вступительном слове российский министр поделился воспоминаниями от общения с государственным и общественным деятелем Евгением Примаковым.
О форуме
Форум «Территория смыслов» проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он состоит из шести тематических смен — «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика», «Молодежная команда страны».
В общей сложности участниками смен станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны. Организатором форума выступает Росмолодежь.
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