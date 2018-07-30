Лавров выступит с лекцией перед участниками молодежного форума «Территория смыслов»

В воскресенье открылась очередная тематическая смена форума, посвященная эффективной политике. Как сообщили ранее в пресс-службе форума, в ней примут участие около тысячи молодых политиков, социологов и блогеров из регионов России.

Не изменяя традициям

Сергей Лавров станет спикером «Территории смыслов» не в первый раз — министр старается ежегодно общаться с представителями молодежных организаций с момента создания форума в 2015 году.

Выступление главы российского дипведомства традиционно вызывает повышенный интерес у участников мероприятия. И в этом нет ничего удивительного, ведь кроме лекции, в который министр рассказывает об основных задачах внешней политики РФ, у молодых людей появляется уникальная возможность задать Лаврову вопрос на любую актуальную тему.

Так, в прошлом году глава МИД РФ ответил на ряд вопросов о тогда еще предстоящих президентских выборах в России, проблематике российско-американских отношений, ситуации в Сирии , на Украине , а также вокруг Корейского полуострова. Очевидно, что многие из этих тем будут затронуты и в ходе предстоящего общения с министром.

Более того, в ходе общения со участниками «Территории смыслов» Лавров делится собственным опытом. Например, в 2017 году в своем вступительном слове российский министр поделился воспоминаниями от общения с государственным и общественным деятелем Евгением Примаковым

О форуме

Форум «Территория смыслов» проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он состоит из шести тематических смен — «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика», «Молодежная команда страны».

В общей сложности участниками смен станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны. Организатором форума выступает Росмолодежь.