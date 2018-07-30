ЦБ РФ за I полугодие выявил 1,89 тыс. «черных кредиторов»

МОСКВА , 30 июл /ПРАЙМ/. Банк России за первое полугодие 2018 года выявил 1,89 тысячи организаций, осуществлявших нелегальное кредитование ("черных кредиторов"), говорится в сообщении регулятора.

"Банк России за январь-июнь 2018 года выявил 1,89 тысячи организаций, осуществлявших нелегальное кредитование ("черных кредиторов"). По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выявленных «черных кредиторов увеличилось вдвое», — говорится в сообщении.

Впрочем, как пояснил на встрече с журналистами директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях , «мы эту работу активизировали именно на региональном уровне. Мы не говорим о том, что проблематика выросла. Сейчас виден всплеск выявляемых подобных нелегальных участников, и он связан с тем, что эти региональные подразделения начали свою работу».

Как поясняется в сообщении регулятора, наиболее часто выявляемое нарушение — это незаконное использование названий легальных форм финансовых институтов в наименованиях организаций, не имеющих лицензии Банка России и не состоящих в соответствующих реестрах. Например, они нелегально использовали в своих наименованиях словосочетания «микрофинансовая организация», «микрофинансовая компания», «МФО». По сообщению ЦБ, чаще всего такие мошеннические организации выявляются в Центральном, Южном, Уральском, Сибирском и Приволжских федеральных округах.