Медведев обсудит в Севастополе развитие Крыма и борьбу с последствиями засухи

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проведет в Севастополе совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма . Как сообщили в пресс-службе кабмина, планируется обсудить реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года», а также ликвидацию последствий засухи в регионе.

Наряду с совещанием, Медведев проведет рабочие встречи с Аксеновым и губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым . Также председатель правительства РФ примет участие в церемонии открытия регулярного движения скоростного морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М».

Медведев находится с визитом на полуострове уже не первый день. В воскресенье он наблюдал за проходившим в Севастополе военно-морским парадом в честь Дня ВМФ.

ФЦП развития

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ . Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса «Таврида», автоподход к Керченскому мосту, объекты энергетики.

Засуха в Крыму

Как сообщали ранее в министерстве сельского хозяйства Крыма, из-за засухи в шести районах полуострова действует режим ЧС. Ущерб оценивается в 254,1 млн рублей. Такая ситуация обусловлена сухой без осадков осенью, не позволившей в оптимальные агротехнические сроки провести сев озимых, и теплой, с незначительными осадками, зимой.

По данным ведомства, регион из-за засухи в этом сезоне потерял минимум 500 тыс. тонн зерна, урожай ожидается на уровне около 880 тыс. тонн.

В 2017 году валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн тонн — такой урожай стал рекордным за последние восемь лет. В 2016 году в республике было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.

О судне «Комета 120М»

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном «Калашников» совместно с судостроительным заводом «Вымпел» по поручению президента России Владимира Путина . Торжественный спуск на воду первого судна «Комета 120М» состоялся 20 октября 2017 года на заводе «Вымпел». 20 июля 2018 года была получена лицензия на перевозку пассажиров. Планируется, что судно будет работать на регулярной линии «Севастополь — Ялта — Севастополь». Путь из Севастополя в Ялту на «Комете» займет около двух часов.

"Комета 120М" создана на базе судов на подводных крыльях проектов «Комета», «Колхида», «Катран» и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Судно может перевезти 120 пассажиров (бизнес-класс — 22 человека, эконом-класс — 98 человек), его максимальная скорость — 35 узлов (65 км/ч). Основным отличием судна от прежних проектов стало улучшение комфорта пассажиров и экипажа, в частности, за счет применения автоматической системы снижения качки и перегрузки, использования систем кондиционирования воздуха, применения современных вибропоглощающих материалов.