Принудительной госпитализацией займется прокуратура

Принудительная госпитализация стала компетенцией прокуратуры

Право обращаться в суд с ходатайством о принудительной госпитализации граждан получили наряду с врачами прокуроры.

Соответствующий федеральный закон от 19 июля 2018 года № 213-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу сегодня, 30 июля.

Отныне, помимо руководителей медучреждений и их заместителей, административный иск в суд о недобровольной госпитализации россиян, страдающих психическими расстройствами или туберкулёзом, могут подать прокуроры.

Они и прежде обращались в судебные инстанции с такими ходатайствами, но положительный ответ получали в 93 процентах случаев.

Теперь прокурор также может вступать в судебный процесс и давать заключение по таким административным делам в случаях, предусмотренных не только Кодексом административного судопроизводства РФ, но и другими федеральными законами.

Кроме того, на медицинские организации возложена обязанность обеспечить участие принудительно госпитализированных граждан в судебных заседаниях, если к тому нет врачебных противопоказаний.