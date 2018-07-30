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Еще один завод компании «Балтика» получил сертификат кашерности
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Еще один завод компании «Балтика» получил сертификат кашерности 

ИнформУпак 1 час назад
Как сообщают СМИ, представитель Главного раввината России посетил комбинат в прошлом месяце, после проведения необходимых проверок было решено предоставить заводу соответствующий сертификат. Теперь «Балтика» сможет увеличить ассортимент поставляемой в Израиль продукции.
Экспорт пива данной пивоваренной компании в эту страну осуществляется с 2000 года, но раньше на продукте не было отметки о его кошерности. С недавних пор производство «Балтика» в Туле уже имеет подобный сертификат.
В России выпуск пива в ПЭТ-таре объемом более полутора литров запрещен, исключение составляет пиво, производимое для экспорта. Закон вступил в силу 1 июля текущего года. Как отмечают эксперты, сотрудничество с Израилем благотворно скажется на развитии этого сегмента рынка.
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