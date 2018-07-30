Более 400 сотрудников предприятий атомной отрасли посоревнуются на чемпионате на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 июля. / ТАСС /. Более 400 сотрудников предприятий атомной отрасли примут участие в III отраслевом чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills — АtоmSkills, который в понедельник открывается в Екатеринбурге. Соревнования пройдут по 27 компетенциям, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

концерн «Росэнергоатом», "В понедельник состоится торжественное открытие АtоmSkills-2018 на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Он будет проходить до 3 августа", — говорится в сообщении. В соревнованиях примут участие 428 человек, которые представляют более 70 предприятий атомной отрасли, в том числе Ядерный оружейный комплекс, компанию «Атомэнергомаш» Топливную компанию ТВЭЛ , урановый холдинг «Атом РетМетЗолото».

Состязания пройдут в 27 компетенциях, в том числе по пятнадцати из перечня WorldSkills Hi-Tech, по четырем из перечня DigitalSkills и по восьми отраслевым. «Также будет организована деловая программа, основной темой которой станет „Трансформация требований к компетенциям в условиях глобальных вызовов: как должна измениться система подготовки и развития рабочих и инженерных кадров“. Представители предприятий, учебных заведений, профильных министерств и ведомств, ведущие российские и международные эксперты обсудят условия и практики эффективной подготовки рабочих и инженерных кадров от школы и в течение всей жизни», — уточнили в департаменте.

AtomSkills проводится с 2016 года, он является самым масштабным среди чемпионатов профессионального мастерства по методике WorldSkills, организуемых промышленными компаниями в России Свердловская область стала постоянной площадкой его проведения.

Отраслевые чемпионаты — одно из направлений, которое развивает WorldSkills Russia. Самый крупный из них — WorldSkills Hi-Tech. Он также проходит в Екатеринбурге и собирает молодых рабочих — победителей корпоративных чемпионатов, которые в течение года проходят на производственных площадках крупнейших российских компаний. Два других чемпионата — DigitalSkills и AgroSkills — ориентированы на IT-сектор и агропромышленный комплекс соответственно.

WorldSkills International — международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям и их престижа. Движение направлено на развитие профессионального образования. Россия присоединилась к движению в 2012 году.