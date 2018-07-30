Когда я начну верить России? 

В последнее время в Словакии широко обсуждаются две важные темы, и, пожалуй, неслучайно, что обе они касаются Российской Федерации. Первая тема — база «Ночных волков» в Словакии, о которой я писал в своем последнем блоге. Вторая — поездка депутатов национального парламента в оккупированный Россией Крым.
В интернет-дискуссиях активизировалась армия троллей, которая немедленно начала упрекать меня в ненужной русофобии, мультикультурализме и прочей ерунде. Поэтому я постараюсь кратко рассказать, почему я не верю России.
Начну с одного соображения. Можем ли мы себе представить, чтобы в Италии стояли памятники Муссолини, а в Германии — Гитлеру? Наверное, нет. У убийц нет права на такое почитание. Однако один из самых кровавых убийц 20 века лежит забальзамированным на Красной площади. Речь идет о Владимире Ильиче Ульянове. Ленин несет прямую ответственность за возникновение тоталитарного режима, который за время своего существования убил 15 миллионов «врагов народа», и который на 50 лет расколол мир.
Российский империализм
Почти с самого начала своего существования Россия ведет экспансию. В 18 веке предлогом для нее была мнимая защита Европы. Тогда Россия расширялась в Азии и Америке. Нередко Россия проявляла откровенную агрессию, когда присоединила Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию. Два раза в истории русские без колебаний делили с другими странами «славянского брата» — Польшу. Вы скажете: «Дела прошлые», — но это не так, и путинская Россия это подтверждает. Спросите жителей Чечни, Азербайджана, Грузии или жертвы недавних событий на Украине. Она должна беспокоить нас больше всего, и не потому что остальные конфликты не имеют значения, или потому что Украина — наш ближайший сосед. Нет, дело в том, что конфликтом на Украине Россия де-факто нарушила договор о ненападении, который подписала с украинцами в обмен на ядерное разоружение их страны.
1968 год К этой дате, пожалуй, нечего добавить, и тем не менее. Чехи и словаки на себе испытали, к чему приводит несогласие с Москвой. В 1968 году Советский Союз, прямой наследницей которого в международной дипломатии считается Россия, напал вместе с другими странами Варшавского договора на Чехословакию. Так русские попытались насильственными методами остановить демократические процессы в Чехословакии. Русские до сих пор отказываются извиниться (последними из агрессоров) и опубликовать официальные документы о том, как и почему было совершено вторжение. Они даже имеют наглость утверждать, что это была братская помощь. Выходит, странно, что я прошу от своего брата помощи на танке.
Оппозиция в России
После прихода Путина к власти в России происходят «странные» вещи. Все его потенциальные враги умирают жестокой смертью или оказываются в тюрьме. Последней была попытка ликвидировать Сергея Скрипаля, бывшего агента российской спецслужбы, боевым газом «Новичок». Это покушение тем отвратительнее, что было совершено на территории Великобритании. Стоит также упомянуть российские выборы, на которых можно свободно выбирать, но только из тех кандидатов, которым это позволено (тех, кто не может конкурировать с нынешним президентом).
Гибридная война
Россия ведет войну со всем западным миром. Но она не использует оружие, по крайней мере, не то оружие, к которому привыкли наши предки. Россия ведет гибридную информационную войну. Благодаря социальным сетям российская пропаганда распространяется по всему миру с невероятной скоростью. Таким образом Россия косвенно способствует подъему популистов (также она с готовностью поддерживает их финансово). А они, в свою очередь, опасны для ценностей западной цивилизации и безопасности в мире.
В связи со всем вышесказанным я начну верить России только тогда, когда русские похоронят Ленина и сожгут его мавзолей вместе со всеми реликвиями коммунизма.