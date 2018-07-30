Когда я начну верить России?

В последнее время в Словакии широко обсуждаются две важные темы, и, пожалуй, неслучайно, что обе они касаются Российской Федерации . Первая тема — база «Ночных волков» в Словакии, о которой я писал в своем последнем блоге. Вторая — поездка депутатов национального парламента в оккупированный Россией Крым

В интернет-дискуссиях активизировалась армия троллей, которая немедленно начала упрекать меня в ненужной русофобии, мультикультурализме и прочей ерунде. Поэтому я постараюсь кратко рассказать, почему я не верю России.

Начну с одного соображения. Можем ли мы себе представить, чтобы в Италии стояли памятники Муссолини, а в Германии — Гитлеру? Наверное, нет. У убийц нет права на такое почитание. Однако один из самых кровавых убийц 20 века лежит забальзамированным на Красной площади. Речь идет о Владимире Ильиче Ульянове . Ленин несет прямую ответственность за возникновение тоталитарного режима, который за время своего существования убил 15 миллионов «врагов народа», и который на 50 лет расколол мир.

Российский империализм

Латвию, Литву и Азербайджана, Почти с самого начала своего существования Россия ведет экспансию. В 18 веке предлогом для нее была мнимая защита Европы. Тогда Россия расширялась в Азии и Америке. Нередко Россия проявляла откровенную агрессию, когда присоединила Финляндию Эстонию . Два раза в истории русские без колебаний делили с другими странами «славянского брата» — Польшу . Вы скажете: «Дела прошлые», — но это не так, и путинская Россия это подтверждает. Спросите жителей Чечни Грузии или жертвы недавних событий на Украине . Она должна беспокоить нас больше всего, и не потому что остальные конфликты не имеют значения, или потому что Украина — наш ближайший сосед. Нет, дело в том, что конфликтом на Украине Россия де-факто нарушила договор о ненападении, который подписала с украинцами в обмен на ядерное разоружение их страны.

1968 год К этой дате, пожалуй, нечего добавить, и тем не менее. Чехи и словаки на себе испытали, к чему приводит несогласие с Москвой . В 1968 году Советский Союз, прямой наследницей которого в международной дипломатии считается Россия, напал вместе с другими странами Варшавского договора на Чехословакию. Так русские попытались насильственными методами остановить демократические процессы в Чехословакии. Русские до сих пор отказываются извиниться (последними из агрессоров) и опубликовать официальные документы о том, как и почему было совершено вторжение. Они даже имеют наглость утверждать, что это была братская помощь. Выходит, странно, что я прошу от своего брата помощи на танке.

Оппозиция в России

После прихода Путина к власти в России происходят «странные» вещи. Все его потенциальные враги умирают жестокой смертью или оказываются в тюрьме. Последней была попытка ликвидировать Сергея Скрипаля , бывшего агента российской спецслужбы, боевым газом «Новичок». Это покушение тем отвратительнее, что было совершено на территории Великобритании . Стоит также упомянуть российские выборы, на которых можно свободно выбирать, но только из тех кандидатов, которым это позволено (тех, кто не может конкурировать с нынешним президентом).

Гибридная война

Россия ведет войну со всем западным миром. Но она не использует оружие, по крайней мере, не то оружие, к которому привыкли наши предки. Россия ведет гибридную информационную войну. Благодаря социальным сетям российская пропаганда распространяется по всему миру с невероятной скоростью. Таким образом Россия косвенно способствует подъему популистов (также она с готовностью поддерживает их финансово). А они, в свою очередь, опасны для ценностей западной цивилизации и безопасности в мире.

В связи со всем вышесказанным я начну верить России только тогда, когда русские похоронят Ленина и сожгут его мавзолей вместе со всеми реликвиями коммунизма.